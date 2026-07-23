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स्वीडन में भारत का परचम लहराकर धमतरी लौटे फुटबॉल प्लेयर सत्यांशु दीप, ब्रॉन्ज मेडल विजेता खिलाड़ी का हुआ भव्य स्वागत

सार्थक स्कूल पहुंचते ही सत्यांशु दीप का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. उनकी आरती उतारी गई, केक काटकर जीत का जश्न मनाया गया और सभी ने उनका मुंह मीठा कराया. समारोह का सबसे भावुक और आकर्षक पल तब आया, जब उनके नाम से जुड़े "दीप" को प्रतीकात्मक रूप देते हुए दीप प्रज्वलित कर उनकी सफलता का उत्सव मनाया गया. स्कूल के दिव्यांग एवं विशेष बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत कर पूरे माहौल को उत्साह और गर्व से भर दिया.

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के लिए बुधवार का दिन गौरव और खुशी से भरा रहा. स्वीडन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स गोथिया कप 2026 में फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व कर कांस्य पदक जीतने वाले विशेष खिलाड़ी सत्यांशु दीप के गृह जिले लौटने पर उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया. शहर में जगह-जगह फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन हुआ, जबकि सार्थक स्कूल में उनके सम्मान में भव्य समारोह आयोजित कर उनकी इस उपलब्धि का जश्न मनाया गया. सत्यांशु की कामयाबी ने न केवल धमतरी, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया.

भारतीय स्पेशल ओलंपिक फुटबॉल टीम ने जीता ब्रॉन्ज

सत्यांशु दीप ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन के दम पर भारतीय स्पेशल ओलंपिक फुटबॉल टीम में जगह बनाई थी. उन्होंने 12 से 18 जुलाई 2026 तक स्वीडन के गोथेनबर्ग में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स गोथिया कप-2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया. प्रतियोगिता के स्पेशल ओलंपिक्स ट्रॉफी वर्ग में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया. तीसरे स्थान के मुकाबले में भारत ने फिनलैंड को 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया. इस जीत में सत्यांशु दीप की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

फुटबॉल प्लेयर सत्यांशु दीप (ETV Bharat Chhattisgarh)

सत्यांशु दीप ने बताया कि भारतीय टीम का हिस्सा बनकर विदेश में देश के लिए खेलना उनके जीवन का सबसे यादगार अनुभव रहा. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट का भरपूर आनंद लिया और देश के लिए पदक जीतने का सपना पूरा किया. धमतरी लौटने पर मिले स्नेह और सम्मान से वह बेहद भावुक और खुश हैं. स्वागत समारोह में उन्होंने बच्चों के साथ जमकर डांस भी किया.

"विशेष बच्चों को बोझ ना समझे माता पिता"

सत्यांशु की मां रम्भा दीप ने कहा कि उन्हें शुरू से अपने बेटे पर पूरा विश्वास था कि वह देश का नाम जरूर रोशन करेगा. स्वीडन में दुनिया के कई देशों के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन सत्यांशु ने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से कांस्य पदक जीतकर परिवार और जिले का मान बढ़ाया. उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की कि विशेष बच्चों को बोझ नहीं, बल्कि उनकी ताकत समझें. यदि उन्हें सही मार्गदर्शन, प्यार और अवसर मिले तो वे भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं.

फुटबॉल प्लेयर सत्यांशु दीप का धमतरी में स्वागत (ETV Bharat Chhattisgarh)

अनुशासन ने दिलाई सफलता

सार्थक स्कूल की संस्थापक सरिता दोशी ने कहा कि सत्यांशु की सफलता पूरे स्कूल परिवार के लिए गर्व का विषय है. उनमें प्रतिभा पहले से थी, लेकिन इतनी कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतना किसी सपने के सच होने जैसा है.

वहीं कोच नागेश ठाकुर ने बताया कि विशेष बच्चों की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुशासन होता है. सत्यांशु ने हर प्रशिक्षण सत्र में पूरी निष्ठा से मेहनत की और पहले भी कई पदक जीत चुके हैं. उन्हें विश्वास है कि भविष्य में सत्यांशु भारत के लिए और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे.

सार्थक स्कूल में सत्यांशु के सम्मान में भव्य समारोह (ETV Bharat Chhattisgarh)

सत्यांशु दीप की यह उपलब्धि केवल एक खिलाड़ी की जीत नहीं, बल्कि उन हजारों विशेष बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने वाली प्रेरक कहानी है. यह सफलता बताती है कि अगर परिवार, शिक्षक और समाज का साथ मिले तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती. धमतरी का यह बेटा आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका है.