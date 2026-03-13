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यूपी के स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिये खास खबर, नेगेटिव बैलेंस पर ऑटोमेटिक गुल हो जाएगी बत्ती

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को अपना बिल हरहाल में समय पर चुकाना होगा. कारण है कि 13 मार्च से प्रदेश भर में अब नेगेटिव बैलेंस होने पर स्मार्ट मीटर से ऑटोमेटिक बिजली गुल हो जाएगी. एक भी पैसा अब बकाया नहीं चलेगा.



यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ता को रिचार्ज खत्म होने से पहले ही घर बैठे रिचार्ज कर लेना होगा, जिससे उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े. किसी तरह की अगर असुविधा होती है तो अधिक जानकारी और सुविधाओं का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आधिकारिक मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें.





उत्तर प्रदेश में लगभग 70.80 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं. इनमें 70.50 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर हैं. पावर कारपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर, पारदर्शी और सुविधाजनक विद्युत सेवा देना है. 13 मार्च से यह प्रणाली पूरी तरह गो लाइव हो गई है.