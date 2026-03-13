यूपी के स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिये खास खबर, नेगेटिव बैलेंस पर ऑटोमेटिक गुल हो जाएगी बत्ती
यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ता को खत्म होने से पहले ही करना होगा रिचार्ज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 10:40 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को अपना बिल हरहाल में समय पर चुकाना होगा. कारण है कि 13 मार्च से प्रदेश भर में अब नेगेटिव बैलेंस होने पर स्मार्ट मीटर से ऑटोमेटिक बिजली गुल हो जाएगी. एक भी पैसा अब बकाया नहीं चलेगा.
यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ता को रिचार्ज खत्म होने से पहले ही घर बैठे रिचार्ज कर लेना होगा, जिससे उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े. किसी तरह की अगर असुविधा होती है तो अधिक जानकारी और सुविधाओं का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आधिकारिक मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें.
उत्तर प्रदेश में लगभग 70.80 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं. इनमें 70.50 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर हैं. पावर कारपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर, पारदर्शी और सुविधाजनक विद्युत सेवा देना है. 13 मार्च से यह प्रणाली पूरी तरह गो लाइव हो गई है.
उनका कहना है कि अब अगर प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के खाते में बैलेंस समाप्त हो जाता है तो बिजली आपूर्ति अपने आप बंद हो जाएगी. यूपीपीसीएल के अध्यक्ष आशीष गोयल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने खाते में समय-समय पर रिचार्ज कराते रहें और बैलेंस सकारात्मक बनाए रखें.
रिचार्ज यूपीपीसीएल की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, भीम, फोन पे, गूगल पे जैसे डिजिटल माध्यमों से घर बैठे किया जा सकता है. विभागीय काउंटरों पर भी रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध है. स्मार्ट मीटर से सटीक बिलिंग, कम मानवीय हस्तक्षेप और नियमित बिल प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी. प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली बिल में दो फीसद की छूट का लाभ भी दिया जाता है.
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