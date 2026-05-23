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समसपुर धरने के बाद एक्शन मोड में सरकार, दादरी को मिली स्पेशल नारकोटिक्स यूनिट, विधायक बोले-"अब नशा माफियाओं का होगा सफाया"

दादरी में नशे के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए समसपुर धरने के बाद स्पेशल नारकोटिक्स यूनिट का गठन हुआ.

Charkhi Dadri drug action
समसपुर धरने के बाद एक्शन मोड में सरकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 23, 2026 at 1:50 PM IST

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चरखी दादरी: चरखी दादरी के गांव समसपुर में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रखा था. ग्रामीणों का आरोप था कि जिला को नशा मुक्त घोषित किए जाने के बावजूद गांव और आसपास के क्षेत्रों में नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, जिससे युवा पीढ़ी बुरी तरह प्रभावित हो रही है. ग्रामीण लंबे समय से प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे.

धरना स्थल पर पहुंचे विधायक सुनील सांगवान: दादरी के विधायक सुनील सांगवान धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की. उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. विधायक ने कहा कि, "हमने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री सैनी से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने दादरी में बढ़ती नशे की समस्या को देखते हुए तुरंत प्रभाव से समर्पित स्पेशल नारकोटिक्स यूनिट के गठन को मंजूरी दे दी है. साथ ही यूनिट के संचालन के लिए आवश्यक स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है. यह यूनिट जिले में नशा तस्करों के नेटवर्क पर सीधी कार्रवाई करेगी."

दादरी को मिली स्पेशल नारकोटिक्स यूनिट (ETV Bharat)

"नशा माफियाओं का पूरी तरह होगा सफाया": विधायक सुनील सांगवान ने आगे कहा कि, "प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है. नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. नशे के खिलाफ इस लड़ाई में समाज के हर व्यक्ति को आगे आना होगा और पुलिस व प्रशासन का सहयोग करना होगा."

ग्रामीणों ने वापस लिया अनशन: सरकार और प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई के आश्वासन के बाद गांव समसपुर के ग्रामीणों ने अपना अनशन समाप्त करने की घोषणा कर दी. ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि नई स्पेशल नारकोटिक्स यूनिट बनने से क्षेत्र में नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक लगेगी और युवाओं को सुरक्षित माहौल मिल सकेगा.

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