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नोएडा: एक मई को विशेष मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन, लगेंगे 201 कैंप

हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, प्रशासन हर कदम पर श्रमिकों के साथ खड़ा है.- मेधा रूपम, डीएम

मेधा रूपम, डीएम गौतमबुद्धनगर
मेधा रूपम, डीएम गौतमबुद्धनगर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 25, 2026 at 8:00 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के औद्योगिक इलाकों में हुई हालिया हिंसा के बाद अब जिला प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उनके द्वार पहुंच रहा है और 25 जगह पर कैंप लगाकर जांच की जा रही है. एक मई को मजदूर दिवस पर गौतमबुद्धनगर में विशेष मेगा मेडिकल कैंप लगाया जायेगा, जिसमें 201 कैम्प लगाया जायेगा. इसके अलाव सरकारी और 22 निजी अस्पतालों में पूरे दिन श्रमिकों का निशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी. यह जानकारी जिले की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने आज शनिवार को दी.

औद्योगिक क्षेत्रों में डीएम ने खुद कमान संभालते हुए स्वास्थ्य कैंपों का निरीक्षण किया. डीएम ने बताया कि नोएडा की लगभग 5000 गारमेंट फैक्ट्रियों में करीब 6 से 7 लाख श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है. उनकी जरूरतों को देखते हुए कैंपों में अत्याधुनिक मैमोग्राफी और ब्रेस्ट स्कैनिंग की मशीनें लगाई गई हैं.

मेधा रूपम, डीएम गौतमबुद्धनगर (ETV Bharat)

एक मई को आयोजित होने वाले 201 कैंपों में सामान्य चेकअप के साथ-साथ डेंटल, गायनेकोलॉजिकल, मैमोग्राफी और कैंसर स्क्रीनिंग जैसी गंभीर जांचें भी मुफ्त होंगी. डीएम ने स्पष्ट किया कि प्रशासन उन फैक्ट्रियों की पहचान कर रहा है, जहाँ धारा 48 के तहत पालना घर (Creche) होना अनिवार्य है, ताकि कामकाजी माताओं को बच्चों की देखभाल में आसानी हो.

यही नहीं, आधुनिक 'मोबाइल डेंटल बस' के जरिए मौके पर ही दांतों की माइनर सर्जरी और कैविटी फिलिंग की सुविधा भी दी जा रही है. आँखों की जांच के साथ-साथ मुफ्त चश्मा और मोतियाबिंद के फ्री ऑपरेशन की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की गई है. डीएम ने न केवल मुफ्त इलाज का वादा किया है, बल्कि जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की है. डीएम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप न्यूनतम वेतन में हुई वृद्धि का ज़िक्र करते हुए कहा कि प्रशासन हर कदम पर श्रमिकों के साथ खड़ा है.

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