MCD के बजट पर चर्चा के लिए विशेष बैठक का आयोजन, पार्षदों ने दिया ये सुझाव

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2025-2026 के संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2026-2027 के बजट अनुमानों को लेकर गुरुवार को दिल्ली नगर निगम के सदन की विशेष बैठक आयोजित की गई. दिल्ली नगर निगम के सदन की विशेष बैठक में निगम के बजट पर हुई चर्चा में लगभग 28 पार्षदों ने भाग लिया एवं अपने सुझाव साझा किए.

पार्षदों ने निगम के राजस्व में वृद्धि के लिए अवैध पार्किंग को लाइसेंस देकर निगम के राजस्व में वृद्धि, बड़े निगम विद्यालयों में पीपीपी मॉडल के अंतर्गत खेल परिसरों का निर्माण, प्रदूषण की रोकथाम के लिए हरित कचरे का सही इस्तेमाल के सुझाव दिए. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक वार्ड में विश्राम गृह, हर वार्ड में जेसीबी मशीन एवं सुपर सकर मशीन की सुविधा और निगम के राजस्व को बढ़ाने के लिए यूनीपोल का सर्वे जैसे भी कई सुझाव दिए गए.

पार्षदों ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह दिल्ली को दिशा देने वाला बजट है. चर्चा के दौरान निगम की तरफ से अतिक्रमण के विरुद्ध एक टास्क फोर्स बनाने एवं इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान करने का सुझाव भी प्रस्तुत किया गया. महापौर राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से दिल्ली नगर निगम को दिए जा रहे सहयोग के लिए धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम दिल्ली को साफ स्वच्छ एवं हरित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है एवं यह बजट इसी दिशा में एक कदम है. भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त, साफ स्वच्छ एवं सुंदर शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

महापौर ने आगे कहा, मैं आशा करता हूं कि बजट चर्चा में सभी पार्षद भाग लेकर निगम के राजस्व में वृद्धि के लिए अपने सुझाव देंगे और कल होने वाली चर्चा में भाग लेने के लिए तैयारी के साथ आयेंगे. दिल्ली नगर निगम का बजट दिल्ली के विकास को रफ्तार देने वाला एवं नागरिकों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा.