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श्रावणी मेले में शिव भक्तों के लिए नि:शुल्क इलाज-दवा और एम्बुलेंस, चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी चिकित्सा सुविधा

श्रावणी मेला को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है. जलाभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी. पढ़ें पूरी खबर..

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श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की होगी स्वास्थ्य जांच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 31, 2026 at 2:17 PM IST

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पटना: श्रावणी मेले के दौरान लाखों कांवरियों और श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. विभाग ने मेला अवधि में राज्य के 16 जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविर संचालित करने का फैसला किया है, जहां श्रद्धालुओं को चौबीसों घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी.

16 जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविर: स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों, नर्सिंगकर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस और आवश्यक दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, लखीसराय, रोहतास, मधुबनी, मधेपुरा, समस्तीपुर और सिवान जिले में विशेष मेडिकल कैंप स्थापित किए गए हैं.

श्रद्धालुओं को चौबीसों घंटे चिकित्सा सुविधा मिलेगी: इन शिविरों में श्रद्धालुओं को 24 घंटे प्राथमिक उपचार, चिकित्सकीय परामर्श, रक्तचाप और रक्त शर्करा की जांच, आवश्यक दवाओं का नि:शुल्क वितरण तथा जरूरत पड़ने पर बेड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को 102 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था भी रहेगी.

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श्रद्धालुओं को चौबीसों घंटे चिकित्सा सुविधा मिलेगी (ETV Bharat)

विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश: श्रावणी मेले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य सुरक्षा को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. मेला क्षेत्र में खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों और होटल संचालकों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानकों का पालन करने को कहा गया है. विभाग ने साफ-सफाई बनाए रखने, स्वच्छ पानी का उपयोग करने, भोजन को ढककर रखने और गीले एवं सूखे कचरे का अलग-अलग निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि खाद्यजनित बीमारियों की आशंका को कम किया जा सके.

क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री?: विभागीय मंत्री निशांत कुमार ने श्रावणी मेला के अवसर पर देश-विदेश से बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि पूरे श्रावणी मेला के दौरान स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी रखेगा, ताकि श्रद्धालुओं को समय पर उपचार और आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके.

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स्वास्थ्य विभाग की बैठक के दौरान मंत्री निशांत कुमार (ETV Bharat)

"स्वास्थ्य विभाग मेला अवधि के दौरान सतर्क रहेगा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं. श्रद्धालुओं से अपील है कि यात्रा के दौरान यदि किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है तो वे निकटतम स्वास्थ्य शिविर से संपर्क करें. इसके अलावा 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी और सहायता प्राप्त की जा सकती है."- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार

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