रायपुर में यातायात व्यवस्था सुधारने स्पेशल मास्टर प्लान, प्रमुख मार्ग नो वेंडर एवं पार्किंग फ्री

रायपुर : राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और स्मूथ बनाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ संजीव शुक्ला और नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप ने 2 महीने की विशेष कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी रूप से लागू करने का निर्णय लिया है.

इस संबंध में सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एक बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में शहर के तीनों जोन के पुलिस उपायुक्त एवं ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त उपस्थित रहे. बैठक का प्रमुख उद्देश्य शहर के सभी प्रमुख मार्गों एवं चौक-चौराहों पर यातायात दबाव को कम करना और आम लोगों को बेहतर एवं निर्बाध आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना है.

पुलिस कमिश्नर रायपुर और नगर निगम कमिश्नर की संयुक्त मीटिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने कहा कि शहर से होकर गुजरने वाले रिंग रोड नंबर 01 अंतर्गत टाटीबंध चौक से जोरा ब्रिज तक पार्किंग मुक्त किये जाने के साथ ही रिंग रोड के नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाकर सख्त दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने की बात कही गई. रिंग रोड नम्बर 01 में भी यातायात पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा नो पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाकर अवैध पार्किंग करने वाले वाहनों पर नियमानुसार चालानी कार्रवाई के साथ-साथ आवश्यकतानुसार कार्रवाई कर दण्डात्मक कार्रवाई की बात कही गई है.

रायपुर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए मास्टर प्लान (ETV Bharat Chhattisgarh)

रायपुर नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में अभियान चलाते हुए सभी प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है. पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है कि ऐसे क्षेत्र में सतत निगाह रखें. ताकि दोबारा कोई अतिक्रमण ना कर सके. साथ ही उन्होंने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन में नगर निगम द्वारा रायपुर पुलिस का हर संभव मदद करेगी.

