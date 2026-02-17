ETV Bharat / state

रायपुर में यातायात व्यवस्था सुधारने स्पेशल मास्टर प्लान, प्रमुख मार्ग नो वेंडर एवं पार्किंग फ्री

राजधानी की यातायात व्यवस्था सुधारने 2 महीने की विशेष कार्य योजना तैयार की गई है. इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

TRAFFIC SYSTEM IN RAIPUR
रायपुर यातायात व्यवस्था (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 17, 2026 at 11:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और स्मूथ बनाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ संजीव शुक्ला और नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप ने 2 महीने की विशेष कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी रूप से लागू करने का निर्णय लिया है.

रायपुर पुलिस कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर की बैठक

इस संबंध में सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एक बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में शहर के तीनों जोन के पुलिस उपायुक्त एवं ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त उपस्थित रहे. बैठक का प्रमुख उद्देश्य शहर के सभी प्रमुख मार्गों एवं चौक-चौराहों पर यातायात दबाव को कम करना और आम लोगों को बेहतर एवं निर्बाध आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना है.

TRAFFIC SYSTEM IN RAIPUR
पुलिस कमिश्नर रायपुर और नगर निगम कमिश्नर की संयुक्त मीटिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने कहा कि शहर से होकर गुजरने वाले रिंग रोड नंबर 01 अंतर्गत टाटीबंध चौक से जोरा ब्रिज तक पार्किंग मुक्त किये जाने के साथ ही रिंग रोड के नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाकर सख्त दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने की बात कही गई. रिंग रोड नम्बर 01 में भी यातायात पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा नो पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाकर अवैध पार्किंग करने वाले वाहनों पर नियमानुसार चालानी कार्रवाई के साथ-साथ आवश्यकतानुसार कार्रवाई कर दण्डात्मक कार्रवाई की बात कही गई है.

TRAFFIC SYSTEM IN RAIPUR
रायपुर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए मास्टर प्लान (ETV Bharat Chhattisgarh)

रायपुर नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में अभियान चलाते हुए सभी प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है. पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है कि ऐसे क्षेत्र में सतत निगाह रखें. ताकि दोबारा कोई अतिक्रमण ना कर सके. साथ ही उन्होंने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन में नगर निगम द्वारा रायपुर पुलिस का हर संभव मदद करेगी.

बैठक का मुख्य ऐजेंडा

  1. शहर के सभी प्रमुख मार्गों को चरणबद्ध रूप से ठेले, खोमचे या अतिक्रमण से खाली कराया जायेगा. जिससे आवागमन सुगम हो सके.
  2. सभी प्रमुख तिराहा-चौराहा से सभी दिशाओं में 50-50 मीटर की सड़क पर नो पार्किंग और नो वेंडिंग का पालन कराया जाएगा.
  3. रिंग रोड नम्बर 1 में टाटीबंध चौक से जोरा ब्रिज तक सर्विस रोड में खड़े पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.
  4. प्रमुख मार्गों पर रोड मार्किंग और जेब्रा क्रॉसिंग मार्क कराई जाएगी, जिससे यातायात स्मूथ और सुव्यवस्थित हो सके.
  5. सभी ऑटोमैटिक सिग्नल युक्त तिराहा-चौराहा पर कांक्रीट ब्लॉक रखकर लेफ्ट टर्न फ्री किया जाएगा. जिससे यातायात का प्रवाह सुवयस्थित बना रहे.
  6. सभी बाजार क्षेत्र को ठेला और खोमचा मुक्त करने के लिए नवीन वेण्डर जोन निर्धारित करना.
बेटे ने ली पिता की जान, खून से सना फावड़ा लेकर सड़क पर घूमते दिखा
धमतरी के स्कूल में घुसकर सनकी युवक ने की तीसरी क्लास के बच्चे की बेदम पिटाई
गहरी खाई में गिरा ट्रैक्टर, चालक की मौके पर मौत, 4 नाबालिग घायल, एक की हालत गंभीर

TAGGED:

TRAFFIC SYSTEM IN RAIPUR
रायपुर ट्रैफिक
पुलिस कमिश्नर रायपुर
रायपुर यातायात व्यवस्था
RAIPUR TRAFFIC TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.