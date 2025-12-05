ETV Bharat / state

लगाएंगे गेंदा फूल पैदा होगा टमाटर, गजब तकनीक किसानों को करेगी मालामाल

सालभर डिमांड में रहने वाले टमाटर को उगाने की ऐसी एक तकनीक है, जिसे सुनकर कोई भी चौंक सकता है. ये तकनीक है गेंदा फूल वाली. टमाटर की खेती में गेंदा फूल एक बड़ा रोल अदा करता है और किसान की टेंशन खत्म करके उनके लिए टॉनिक का काम करता है.

शहडोल : प्याज और आलू की तरह अब टमाटर भी किचन का बादशाह बन चुका है. पर क्या आप जानते हैं कि सब्जियों और ग्रेवी के जायके में चार चांद लगाने वाले इस टमाटर का गेंदा फूल कनेक्शन भी है? क्या आपने कभी सुना है कि गेंदा फूल लगाने से टमाटर खिलने लगते हैं? सुनने में अटपटा लगे पर ये पूरी तरह सच है.

जब किसान टमाटर की खेती करता है तो फसल में कई ऐसे कीट होते हैं, जो टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में अगर किसान इस खर्चे से बचना चाहते हैं तो टमाटर की फसल के बीच में गेंदे का फूल लगा दें, फिर देखें कमाल. आपकी टमाटर की फसल भी बचेगी, साथ ही गेंदे के फूल भी फूलों से लद जाएंगे. आप टमाटर तो बेचेंगे ही, इसके साथ फूल का भी व्यापार कर सकते हैं. भी बेच कर अच्छी खासी आमदनी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल गेंदा फूल के भी अच्छे दाम मिल रहे हैं.

जानें गेंदा फूल की मदद से उगते हैं टमाटर? (Etv Bharat)

कैसे काम करते हैं टमाटर और गेंदा फूल तकनीक?

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बी के प्रजापति कहते हैं, '' इसे आसान भाषा में समझें तो इसे जाल लगाना कहते हैं. कीड़ों को डाइवर्ट करने के लिए एक तरह से जाल बिछाया जाता है. अगर हम टमाटर की फसल के चारों ओर गेंदा का फूल लगा देंगे तो टमाटर के फल में जो फल छेदक कीट लगते हैं, उन्हें गेंदा का फूल अपनी ओर आकर्षित करता है. ऐसे में जब हम अपने टमाटर की फसल के चारों ओर गेंदा का फूल लगा देते हैं, तो टमाटर में लगने वाले कीट गेंदा फूलों की ओर चले जाते हैं, जिससे टमाटर में लगने वाले कीटों से आपके टमाटर सुरक्षित हो जाते हैं.''

टमाटर के लिए टॉनिक का काम करता है गेंदा फूल (Etv Bharat)

टमाटर और गेंदा फूल तकनीक के डबल फायदे

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बी के प्रजापति आगे कहते हैं, '' अगर आप टमाटर के चारों ओर गेंदे के फूल (मैरी गोल्ड) की खेती करें तो आपको दो फायदे होंगे. टमाटर की भी बाजार में अच्छी डिमांड रहती है और अच्छे दाम में बिकता है. वहीं, गेंदा फूल का भी इन दिनों बड़ा मार्केट है. और इस फूल की उच्च क्वालिटी की अक्सर डिमांड बनी रहती है. ऐसे में गेंदा का फूल अच्छा खासा पैसा भी देकर जाता है.''

कम खर्च में टमाटरों की सुरक्षा (Etv Bharat)

कम खर्च में टमाटरों की सुरक्षा

किसानों के लिए गेंदा का फूल किसी टॉनिक से कम नहीं है, क्योंकि अगर आपको टमाटर की फसल से नुकसान हो रहा है, तो गेंदा के जो फूल हैं, उससे आप उसकी भरपाई कर सकते हैं. इसके अलावा टमाटर की फसल को कम खर्च में बचा भी सकते हैं. कीट को दूर करने के लिए भी दवाइयां का इस्तेमाल करना होता है लेकिन गेंदा का फूल इस खर्च को भी कम कर देता है.

टमाटर की खेती में गेंदा फूल कनेक्शन (Etv Bharat)

बाजार में टमाटर के क्या दाम?

सब्जी बाजार जाएंगे तो आपको जगह-जगह ठेले में लाल लाल टमाटर दिख जाएंगे, अधिकतर सब्जी व्यापारी टमाटर ही बेचते नजर आते हैं, क्योंकि टमाटर की डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है. यह बात अलग है कि ग्राहकों को लुभाने के लिए कुछ लोग 10-5 रुपए रेट ऊपर नीचे करके रखते हैं. टमाटर व्यापारी मुन्ना पटेल कहते हैं, '' वर्तमान में टमाटर खुले रेट में अलग-अलग क्वालिटी के हिसाब से ₹40 से लेकर ₹50 किलो तक बिक रहा है. इसके दाम मौसम व डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं.''

हर जगह हो रही टमाटर की खेती

टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसे अधिकतर किसान इन दिनों लगाना पसंद कर रहे हैं. किसान शंभू पटेल बताते हैं, ''आजकल बदलते वक्त के साथ और इस आधुनिकता में तरह-तरह की दवाइयां आ चुकी हैं. तरह-तरह की सुविधाएं आ चुकी हैं, जिसे देखते हुए साल के 12 महीने लोग टमाटर की खेती करते हैं और अच्छी खासी आय भी हासिल कर लेते हैं. क्योंकि टमाटर की डिमांड अक्सर बनी रहती है.''

यह भी पढ़ें-

शंभू पटेल बताते हैं कि व्यापार के लिए जब भी वह सब्जियां लगाते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि वह भी टमाटर ही लगाएं. अभी भी उन्होंने टमाटर की फसल लगा रखी है. उनके टमाटर की फसल से कुछ फल आने लगे हैं, तो कुछ एक महीने के बाद आएंगे. उन्हें उम्मीद है कि इस बार वो टमाटर से अच्छा खासा पैसा भी कमाएंगे.