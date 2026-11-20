मेरठ कोर्ट में लगने जा रही है विशेष और राष्ट्रीय लोक अदालत, इन तारीखों पर सुलझेंगे पुराने विवाद
चेक बाउंस, बिजली और ट्रैफिक चालान के मामलों का होगा त्वरित निस्तारण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 12:17 PM IST
मेरठ: ऐसे केस जो लोक अदालत में सुनवाई योग्य होते हैं, उनका समाधान आगामी दिनों में होने जा रहा है. 21 और 28 नवंबर को अलग-अलग दो दिन विशेष लोक अदालत मेरठ न्यायालय परिसर में लगने वाली है जबकि, 12 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. आइए जानते हैं इस महीने में अलग-अलग दिवस में कौन से वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर हो सकता है.
लोक अदालत में भी बड़ी संख्या में वादी प्रतिवादी अपने मामलों का निस्तारण कर सकते हैं, ऐसे तमाम मुकदमों का आसानी से सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण यहां कराया जा सकता है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुनीता वर्मा ने कहा कि आगामी दिनों में नवंबर महीने में विशेष लोक अदालतों और राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 21 नवम्बर को विशेष रूप से चेक बाउंस के जिले में जितने भी मामले हैं, उनको लेकर सुनवाई होगी. ऐसे मामलों का निस्तारण यहां हो सकेगा. जनपद न्यायालय परिसर में ही ये आयोजन किया जाएगा.
इसके अलावा इसी महीने में 28 नवंबर को विशेष लोक अदालत का आयोजन भी जिला न्यायालय परिसर में ही किया जाएगा. उसमें विशेष रूप से यातायात चलन से संबंधित जितने भी वाद हैं, उनका समाधान हो सकेगा. इस बारे में भी संबंधित विभागों को अवगत करा दिया गया है.
सचिव सुनीता वर्मा ने बताया कि इसी तरह फिर 12 दिसंबर को भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना भी प्रस्तावित है, जिसमें बिजली, ट्रैफिक, चेक बाउंस से संबंधित मामले समेत पारिवारिक विभाग और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े मामलों का भी निस्तारण यहां किया जाएगा. इसके लिए पैरा लीगल वॉलिंटियर्स के माध्यम से भी जागरूकता के लिए गांव-गांव जाकर टीमें लोगों को इन आयोजनों के बारे में अवगत करा रही हैं. ऐसे मामले जो कि क्षम्य हैं, उन सभी मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में अपने मामले को लेकर जाना बेहद ही आसान है. जहां भी आपका कोई संबंध ऐसा मामला चल रहा है, तो वहां एक सादा सादा कागज पर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखकर देना होता है. जिसमें ये आग्रह किया जाता है कि हम अपने मामले में सुलह समझौते के आधार पर समाधान करना चाहते हैं. वह कहती है कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य ही है कि हम सुलभ और सस्ता न्याय किस तरह से जनता को दिला सकें.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुनीता वर्मा ने बताया कि अगर पिछली लोक अदालत की बात करें तो पिछली बार जब लोक अदालत का आयोजन हुआ था तो, जिले के लगभग साढ़े 6 लाख वाद निस्तारित किए गए थे. लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम एक ही दिन में ज्यादा से ज्यादा मामलों को सुलभ तरीके से निस्तारित कर सकें.
यह दोनों ही पक्षकारों के लिए फायदेमंद तरीका होता है. लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि इसमें किसी एक पक्षकार की जीत ना हो इसमें दोनों ही पक्षों की सुलह समझौता के आधार पर आपसी सहमति से उनके मुकदमे निस्तारित होते हैं. साथ ही जो लोगों के बीच विवाद होता है वह भी सुलझ जाता है.
बता दें कि लोक अदालत में जिन वादों का निस्तारण होता है, उन मामलों में आगे फिर कहीं अपील नहीं की जाती है. क्योंकि सुलह समझौते के आधार पर ही ये मामले निस्तारित किए जाते हैं. मामले का निस्तारण होने के बाद किसी विपक्ष के द्वारा फिर इस मामले में कहीं कोई अपील नहीं की जा सकती.
राष्ट्रीय लोक अदालतों में इन मामलों पर सुनवाई: राष्ट्रीय लोक अदालतों में जहां बैंक और वित्तीय विवाद से लेकर मोटर दुर्घटना और बीमा दावे, ट्रैफिक चालान से लेकर पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, जनउपयोगी सेवाओं जैसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में बिजली, पानी, टेलीफोन, नगर निगम के हाउस टैक्स और परिवहन से जुड़े बकाया के विवाद, स्थाई लोक अदालत में निपटाए जाते हैं. साथ ही संपत्ति और भूमि विवाद से संबंधित मामलों में भी समाधान किया जाता है. श्रम और उपभोक्ता विवाद से लेकर समझौता योग्य आपराधिक मामले भी जिनमें कानूनी राजीनामा संभव हो उनका निपटारा भी होता है.
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