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दिल्ली में इस दिन फिर लगने जा रही विशेष लोक अदालत, 31 दिसंबर 2025 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का होगा निपटारा

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा रविवार को लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है. कड़कड़डूमा कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट राजीव तोमर ने बताया कि इस लोक अदालत में सिर्फ ट्रैफ़िक चालान ही लिए जाएंगे. यह ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत है. इसमें 31 दिसंबर 2025 तक के दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल पर समझौता योग्य ट्रैफ़िक चालान का निपटारा होगा. विशेष रूप से कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान के मामलों (रेड लाइट जंप को छोड़कर) का निपटारा किया भी जाएगा. इस विशेष लोक अदालत का लक्ष्य दिल्ली में करोड़ों की संख्या में लंबित लो ट्रैफिक के लंबित मामलों में कम जुर्माने में चालानों को खत्म किया जाता है.



ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने के लिए यह है प्रक्रिया

एडवोकेट राजीव तोमर ने बताया कि लोक अदालत में दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने के लिए डीएसएलएसए द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिल्ली के सभी सात जिला न्यायालय परिसरों में सुबह 5 अप्रैल 10 बजे से शाम चार बजे तक ट्रैफिक चालान लिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि दिल्ली में दो करोड़ से भी ज्यादा ट्रैफिक चालान लंबित रहने के कारण लोगों को बेसब्री से लोक अदालत का इंतजार रहता है ताकि वह कम से कम पैसों में अपने वाहनों के ट्रैफिक चालान का निपटारा करा सकें. इस लोक अदालत में 30 नवंबर 2025 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा इस लोक अदालत में किया जाएगा.

कुल दो लाख ट्रैफिक चालान के निस्तारण का लक्ष्य

लोक अदालत में कुल दो लाख ट्रैफिक चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही इसके लिए ट्रैफिक की 200 बेंच लगाई जाएंगी. प्रत्येक बेंच को एक हजार चालान को निपटाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें 600 चालान लंच से पहले और 400 लंच के बाद निपटाने की व्यवस्था की गई है. लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसरों कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी में किया जाएगा. लोग अपने डाउनलोड किए गए चालानों के प्रिंट आउट लेकर संबंधित कोर्ट में जा सकते हैं.



इस तरह करा सकते हैं यातायात चालान का निस्तारण



लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को 30 मार्च सुबह 10 बजे से दो अप्रैल तक ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा.



वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी के नंबर चेसिस नंबर और इंजन नंबर के अंतिम पांच अंकों को भरना होगा.



इसके बाद दिए गए विकल्पों में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुनना होगा.



कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय का चुनाव करने के बाद चालान को डाउनलोड करना होगा. चालान डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालना होगा.



लोक अदालत में एक वाहन के पांच नोटिस (ऑनलाइन कटे हुए चालान) ही लिए जाएंगे.



वेबसाइट से एक बार में एक वाहन के पांच नोटिस (चालान) ही डाउनलोड होंगे.



गाड़ी मालिक को प्रिंटआउट खुद ही लेकर जाना होगा. लोक अदालत में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.



प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा.



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