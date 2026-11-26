नोएडा में 28 नवंबर को लगेगी विशेष लोक अदालत, पुराने ट्रैफिक चालान निपटाने का मिलेगा मौका
गौतमबुद्धनगर में 28 नवंबर को विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा. इसमें वाहन चालकों को पुराने लंबित ट्रैफिक चालानों का निस्तारण का मौका मिलेगा.
Published : November 26, 2026 at 6:50 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: अगर आपकी गाड़ी का चालान लंबे समय से पेंडिंग है और जुर्माना जमा नहीं होने की वजह से आप उसका निस्तारण नहीं करा पा रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. गौतमबुद्धनगर में 28 नवंबर को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसमें वाहन चालकों को पुराने लंबित ट्रैफिक चालानों का निस्तारण कराने का मौका मिलेगा. ऐसे में जिन लोगों के मोटर वाहन चालान लंबे समय से जमा नहीं हुए हैं, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं. यह जानकारी जिला सूचना अधिकारी सुनील कनोजिया ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आज गुरुवार को दी.
पुराने ट्रैफिक चालान निपटाने का मिलेगा मौका
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर की ओर से 28 नवंबर 2026 (शनिवार) को दीवानी न्यायालय परिसर, सूरजपुर में विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी. लोक अदालत सुबह 10 बजे से शुरू होगी. इसका मुख्य उद्देश्य मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े लंबित चालानों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर जल्द और सरल तरीके से निस्तारण करना है.
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
इस विशेष लोक अदालत का लाभ उन वाहन चालकों को मिल सकता है, जिनके वाहन पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से संबंधित चालान लंबित हैं. लंबे समय से चालान जमा नहीं कर पाने वाले वाहन मालिकों के लिए यह अपने मामलों को निपटाने का अच्छा अवसर है. लोक अदालत में मामलों की प्रकृति और निर्धारित नियमों के आधार पर निस्तारण किया जाएगा.
चालान माफ होगा या जुर्माने में मिलेगी छूट?
लोक अदालत को लेकर वाहन चालकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुराने चालान पूरी तरह माफ हो जाएंगे या जुर्माने की राशि कम हो सकती है. इस संबंध में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि लोक अदालत में चालान का निस्तारण संबंधित मामले की पात्रता और लागू नियमों के अनुसार किया जाता है. हर चालान अपने आप माफ नहीं होता और न ही प्रत्येक मामले में जुर्माने में छूट की गारंटी होती है, इसलिए वाहन चालकों को अपने लंबित चालान की स्थिति और निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी लेकर पहुंचना चाहिए.
लोक अदालत में पहुंचने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
- 28 नवंबर 2026 को शनिवार के दिन सुबह 10 बजे से लोक अदालत शुरू होगी.
- आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर, सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर में होगा.
- वाहन चालक अपने लंबित मोटर वाहन चालान का विवरण पहले से देख लें.
- वाहन से संबंधित जरूरी दस्तावेज और चालान का विवरण साथ लेकर पहुंचें.
- चालान के निस्तारण के लिए मामले की पात्रता और लोक अदालत के निर्देशों की जानकारी अवश्य लें.
इन अधिकारियों के मार्गदर्शन में होगा आयोजन
विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में किया जाएगा. वहीं अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) तथा लोक अदालत की नोडल अधिकारी सोमप्रभा मिश्रा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिवानी रावत की देखरेख में आयोजन से संबंधित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं.
कुल मिलाकर, यह लोक अदालत उन वाहन चालकों के लिए एक अच्छा अवसर है, जो अपने पुराने ट्रैफिक चालानों को लेकर परेशान हैं. ऐसे में यदि आपका भी कोई चालान लंबित है, तो 28 नवंबर की तारीख याद रखें और समय रहते अपने मामले के निस्तारण की तैयारी करें.
लोक अदालत में पहुंचने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
- 28 नवंबर 2026 को शनिवार के दिन सुबह 10 बजे से लोक अदालत शुरू होगी.
- आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर, सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर में होगा.
- वाहन चालक अपने लंबित मोटर वाहन चालान का विवरण पहले से देख लें.
- वाहन से संबंधित जरूरी दस्तावेज और चालान का विवरण साथ लेकर पहुंचें.
- चालान के निस्तारण के लिए मामले की पात्रता और लोक अदालत के निर्देशों की जानकारी अवश्य लें.
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इन अधिकारियों के मार्गदर्शन में होगा आयोजन
विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में किया जाएगा. वहीं अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) तथा लोक अदालत की नोडल अधिकारी सोमप्रभा मिश्रा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिवानी रावत की देखरेख में आयोजन से संबंधित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं.
कुल मिलाकर, यह लोक अदालत उन वाहन चालकों के लिए एक अच्छा अवसर है, जो अपने पुराने ट्रैफिक चालानों को लेकर परेशान हैं. ऐसे में यदि आपका भी कोई चालान लंबित है, तो 28 नवंबर की तारीख याद रखें और समय रहते अपने मामले के निस्तारण की तैयारी करें.
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