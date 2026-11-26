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नोएडा में 28 नवंबर को लगेगी विशेष लोक अदालत, पुराने ट्रैफिक चालान निपटाने का मिलेगा मौका

नोएडा में 28 नवंबर को विशेष लोक अदालत. ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: अगर आपकी गाड़ी का चालान लंबे समय से पेंडिंग है और जुर्माना जमा नहीं होने की वजह से आप उसका निस्तारण नहीं करा पा रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. गौतमबुद्धनगर में 28 नवंबर को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसमें वाहन चालकों को पुराने लंबित ट्रैफिक चालानों का निस्तारण कराने का मौका मिलेगा. ऐसे में जिन लोगों के मोटर वाहन चालान लंबे समय से जमा नहीं हुए हैं, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं. यह जानकारी जिला सूचना अधिकारी सुनील कनोजिया ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आज गुरुवार को दी.

पुराने ट्रैफिक चालान निपटाने का मिलेगा मौका