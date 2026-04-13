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BHU में तैयार हुआ खास तरह का 'सेट दही', कैंसर और हृदय रोगी के लिए फायदेमंद, 34 बायोएक्टिव यौगिकों की हुई पहचान

प्रो. दिनेश चंद्र राय ने बताया, यह शोध भविष्य में पोषण आधारित खाद्य उत्पादों के लिए एक मील का पत्थर और मार्गदर्शक साबित होगा.

BHU में तैयार हुआ खास तरह का 'सेट दही'.
BHU में तैयार हुआ खास तरह का 'सेट दही'. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 8:18 PM IST

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वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर और वर्तमान में बीआर आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (बीआरएबीयू) के कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ शोध टीम ने डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है. टीम ने फ्रीज-ड्राइड स्ट्रॉबेरी पाउडर के उपयोग से एक विशेष 'सेट दही' विकसित किया है, जिसे उच्च इम्पैक्ट फैक्टर (6.2) वाले प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'एप्लाइड फूड रिसर्च' (एल्सेवियर) में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है.

प्रो. दिनेश चंद्र राय ने कहा कि यह नवाचार भारतीय डेयरी क्षेत्र में वैल्यू-एडेड उत्पादों के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देगा. अत्याधुनिक 'मेटाबोलॉमिक्स' तकनीक के जरिए इस दही में 34 शक्तिशाली बायोएक्टिव यौगिकों की पहचान की गई है, जिनमें अल्फा-लिनोलेनिक एसिड और एलाजिक एसिड प्रमुख हैं. ये तत्व कैंसर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, सूजन कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हैं.

शोध में पाया गया कि दही में 8% स्ट्रॉबेरी पाउडर का मिश्रण स्वाद, रंग और पोषण के लिहाज से सर्वोत्तम है. प्रो. दिनेश चंद्र राय ने विश्वास जताया कि यह शोध भविष्य में पोषण आधारित खाद्य उत्पादों के लिए एक मील का पत्थर और मार्गदर्शक साबित होगा. फ्रिज ड्राइड स्ट्रॉबेरी पाउडर ताज़ी स्ट्रॉबेरी को बहुत कम तापमान पर जमाकर और वैक्यूम में सुखाकर बनाया गया एक गाढ़ा पाउडर है. यह प्रक्रिया फलों का रंग, स्वाद और पोषक तत्व (विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट) बरकरार रखती है. इसमें पानी की मात्रा न के बराबर होती है, जिससे यह लंबे समय तक चलता है.

एंटीऑक्सीडेंट गुण: फ्रीज-ड्राइड स्ट्रॉबेरी पाउडर अपने उच्च एंटीऑक्सीडेंट गुणों, विशेष रूप से विटामिन सी, फ्लेवोनोइड्स और फेनोलिक यौगिकों से भरपूर होता है. ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने में मदद करते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन कम होती है. स्ट्रॉबेरी से बने उत्पादों का नियमित सेवन हृदय स्वास्थ्य में सुधार से जुड़ा हुआ है.

फ्रीज-ड्राइड स्ट्रॉबेरी पाउडर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल रक्तचाप को कम करने, लिपिड प्रोफाइल को बेहतर बनाने और एंडोथेलियल कार्यप्रणाली को बढ़ाने में मदद करते हैं. ये हृदय संबंधी लाभ, स्ट्रोक और अन्य हृदय संबंधी जटिलताओं के जोखिम को कम करने में योगदान दे सकते हैं.

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