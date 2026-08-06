ETV Bharat / state

गाजियाबाद: पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, लगा 1.10 लाख का अर्थदंड

जिला एवं सत्र न्यायालय गाजियाबाद ( FILE Photo )