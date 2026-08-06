ETV Bharat / state

गाजियाबाद: पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, लगा 1.10 लाख का अर्थदंड

विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाया फैसला, पीड़िता को मुआवजा और पुनर्वास दिलाने का भी आदेश.

जिला एवं सत्र न्यायालय गाजियाबाद
जिला एवं सत्र न्यायालय गाजियाबाद (FILE Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 6, 2026 at 7:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: करीब 5 साल पुराने एक संवेदनशील मामले में गाजियाबाद की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी रोहित को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 1,10,500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही पीड़िता को मुआवजा उपलब्ध कराने और उसके पुनर्वास की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मामला 29 जून 2021 का है. गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर के पास रहने वाले रोहित द्वारा 29 जून 2021 को समय करीब 11 बजे रात को किशोरी को बहला फुसला कर अपने घर ले गया. जब पीड़िता के परिजनों ने किशोरी को ढूंढना शुरू किया. तब उसने किशोरी को धक्का देकर घर से निकाल दिया और खुद भाग गया. किशोरी ने परिजनों को बताया कि रोहित ने दुष्क्रम करने का प्रयास किया. परिजनों के तहरीर के आधार पर 30 जून 2021 को थाना लोनी बॉर्डर पर मुकदमा दर्ज किया गया था.

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए. विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की ओर से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई. बचाव पक्ष में अदालत से आरोपी के प्रति नरम रुख अपने की अपील की, जबकि अभियोजन पक्ष ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए कठोर से कठोर सजा देने की मांग की.

बचाव पक्ष द्वारा अदालत को बताया गया कि यह सिद्धदोष का पहला अपराध है. सिद्धदोष आर्थिक रूप से कमजोर है और अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है. परिवार के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी उसी पर है. इन परिस्थितियों को देखते हुए न्यूनतम सजा देने का अनुरोध किया गया. जबकि अभियोजन पक्ष ने बचाव पक्ष के दलीलों का कड़ा विरोध किया. अभियोजन पक्ष द्वारा कोर्ट में कहा गया कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी.

कोर्ट ने दोषी रोहित को विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई है. अदालत के आदेश के मुताबिक, बीएनएस की धारा 376 (3) के तहत दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और कोर्ट द्वारा एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. धारा 363 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. धारा 342 के तहत 6 महीने का कारावास और पांच सौ रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत में स्पष्ट किया है कि सभी सजा साथ-साथ चलेगी और दोषी द्वारा पहले से जेल में बिताई गई अवधि को भी सजा में समायोजित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें:

  1. AAP के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान से जुड़ा मकोका मामला, आरोपी उमेद सिंह को कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा
  2. शिक्षण संस्थानों में रोजगारपरक कोर्स संचालित करने की मांग पर सुनवाई से हाईकोर्ट ने किया इनकार

TAGGED:

GHAZIABAD COURT NEWS
SPECIAL POCSO COURT DECISION
POCSO ACT 20 YEARS IMPRISONMENT
गाजियाबाद किशोरी दुष्कर्म आरोप केस
GHAZIABAD COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.