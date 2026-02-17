ETV Bharat / state

भोजपुर में बंपर रोजगार मेला, 10वीं पास युवा भी कर सकते हैं अप्लाई

भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले में आज बेरोजगार युवाओं के लिए बड़े रोजगार अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है. बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय, भोजपुर द्वारा 17 फरवरी 2026 (मंगलवार) को एक दिवसीय विशेष जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है.

कहां लगेगा जॉब कैंप?: यह कैंप कृषि भवन परिसर, आरा में सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेगा. जिला नियोजन पदाधिकारी प्रणव प्रतीक ने सभी योग्य बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और निजी क्षेत्र में स्थायी रोजगार प्राप्त करें.

प्रतिष्ठित कंपनियों की भागीदारी: इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कई नामी कंपनियां भाग ले रही हैं, जिनमें Utkarsh Small Finance Bank, Jabil Circuit India Pvt Ltd, Mahadev Hanumat Vijay और Hero Cycles प्रमुख हैं. ये कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के पदों पर भर्ती करेंगी. ऑन-स्पॉट इंटरव्यू के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे चयनित उम्मीदवारों को तुरंत जॉब ऑफर मिलने की संभावना है.

उपलब्ध पद और वेतनमान: कुल 180 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है. उपलब्ध पदों में ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर, क्रेडिट रिलेशनशिप ऑफिसर, क्वालिटी असेंबल, मैकेनिक ऑपरेटर, टेक्नीशियन/मैकेनिकल तथा एमआईजी वेल्डर/टीआईजी वेल्डर जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं. इन पदों के लिए वेतनमान 11,000 रुपये से लेकर 23,359 रुपये प्रतिमाह तक निर्धारित किया गया है. यह वेतन योग्यता और पद के अनुसार अलग-अलग होगा, जो युवाओं के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करेगा.

योग्यता और आयु सीमा: अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है. शैक्षणिक योग्यता के रूप में 10वीं, 12वीं उत्तीर्ण तथा आईटीआई पास उम्मीदवार पात्र हैं. कुछ पदों के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई या अनुभव को प्राथमिकता दी जा सकती है. यह कैंप मुख्य रूप से स्थानीय बेरोजगार युवाओं को लक्षित करता है, ताकि वे बिना किसी अतिरिक्त खर्च के नौकरी प्राप्त कर सकें.

निबंधन और आवश्यक दस्तावेज: जॉब कैंप में भाग लेने के लिए जिला नियोजनालय में पूर्व निबंधन अनिवार्य है. जो युवा अभी तक निबंधित नहीं हैं, वे National Career Service (NCS) पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन निबंधन कर सकते हैं. प्रवेश पूरी तरह निशुल्क रहेगा. अभ्यर्थियों को अपने बायोडाटा, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां साथ लेकर उपस्थित होना होगा. यह सुनिश्चित करेगा कि चयन प्रक्रिया सुचारू रूप से चले.