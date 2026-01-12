ETV Bharat / state

नौकरी की तलाश है तो आ जाइये बिहार के इस शहर में, आज से लगेगा जॉब कैंप

जिन लोगों को नौकरी की तलाश है, उनके लिए अच्छी खबर है. आज से 2 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन हो रहा है. पढ़ें..

JOB CAMP IN ARA
आरा में विशेष जॉब कैंप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 12, 2026 at 7:04 AM IST

आरा: बिहार सरकार की ओर से अलग-अलग तारीख पर अलग-अलग जगहों पर जॉब शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इसकी क्रम में भोजपुर जिला नियोजनालया की ओर से दिव्यांगजनों के लिए विशेष जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है. यह जॉब कैंप 12 जनवरी और 13 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे से आरा स्थित कृषि भवन परिसर में लगेगा.

दो दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन: इस विशेष जॉब कैंप में जन विकास क्रांति, रस्तोगी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनसीएससी-डीए पटना, धुर्वासा आयुर्वेद, यूथ फॉर जॉब्स और फ्लिपकार्ट जैसी प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियां भाग लेंगी. इस जॉब कैंप में विभिन्न पदों पर कुल सैकड़ों रिक्तियों के लिए चयन किया जाएगा.

इन पदों के लिए होगा चयन: उपलब्ध पदों में वुड आर्टिस्ट, रिटेल/आईटी, टेली कॉलर, वेयरहाउस, ट्रेनी एवं जीडीए (GDA) शामिल हैं. इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं से दसवीं तक निर्धारित की गई है. वही आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष तक रखी गई है.

कितनी सैलेरी मिलेगी?: चयनित अभ्यर्थियों को 8,000 रुपये से 18,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन दिया जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों का कार्यस्थल भोजपुर के जगदीशपुर, पटना और बिहार के विभिन्न जिलों में होंगे. जॉब कैंप में भाग लेने के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, बायोडाटा, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, छायाप्रति और पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटो अनिवार्य हैं.

क्या बोले अधिकारी?: जिला नियोजन पदाधिकारी प्रणव प्रतीक ने बताया कि कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का एनसीएस (NCS) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है. जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं हैं, वे कैंप स्थल पर या www.ncs.gov.in पोर्टल पर स्वयं को जॉब सीकर के रूप में ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं.

"जिले के सभी इच्छुक दिव्यांग बेरोजगार अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे इस दो दिवसीय जॉब कैंप में भाग लेकर रोजगार के इस अवसर का लाभ उठाएं. 12 और 13 जनवरी को तय समय पर बायोडाटा लेकर कृषि भवन परिसर स्थित जॉब कैंप पहुंच जाएं."- प्रणव प्रतीक, जिला नियोजन पदाधिकारी, भोजपुर

संपादक की पसंद

