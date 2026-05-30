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घर की छत पर उगाया दुनिया का सबसे महंगा आम.. 22 हजार की लगी बोली.. नाम है 'एग ऑफ द सन'

बेतिया में छत पर उगा जापानी मियाजाकी आम. परिवार ने प्रसाद के रूप में ठाकुर जी को चढ़ाने का फैसला किया.

MIYAZAKI MANGO IN BETTIAH
बेतिया में मियाजाकी आम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 30, 2026 at 8:26 AM IST

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बेतिया: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में इन दिनों एक दुर्लभ आम ने स्थानीय लोगों का ध्यान खींच लिया है. यह जापान का प्रसिद्ध मियाजाकी आम है, जिसे ‘सूरज का अंडा’ (Egg of the Sun) भी कहा जाता है. अपनी चमकदार लालिमा, अनोखे स्वाद और दुर्लभता के कारण यह दुनिया के सबसे महंगे फलों में शुमार है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2.5 लाख से 3 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है.

भारत में भी आकर्षण का केंद्र: देश के विभिन्न हिस्सों में इस आम की कीमत 35 हजार से 1.5 लाख रुपये प्रति किलो तक बताई जा रही है. बेतिया में भी इसकी चर्चा हर घर में है. लोग इसे देखने और खरीदने के लिए उत्सुक हैं. यह आम अब सामान्य फल नहीं, बल्कि लग्जरी फ्रूट बन चुका है, जो अमीरों की पसंद बन गया है.

MIYAZAKI MANGO IN BETTIAH
22 हजार की लगी बोली (ETV Bharat)

छत पर उगाया गया पौधा: एक स्थानीय परिवार ने अपने घर की छत पर मियाजाकी आम का पौधा लगाया. परिवार के सदस्यों ने इसकी देखभाल बेहद लगन और सावधानी से की. पौधे में पहला फल आने के बाद उसकी चमकदार लाल रंगत और अनोखी बनावट ने सबको आकर्षित कर लिया.

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आम का पेड़ लगाने वाला परिवार (ETV Bharat)

एक फल पर लगी लाखों की बोली: इस दुर्लभ आम के एकमात्र फल के लिए लोगों ने 20 हजार से 22 हजार रुपये तक की बोली लगा दी. स्थानीय लोगों में इसे देखने और खरीदने का खासा उत्साह दिख रहा है. फल की अनोखी बनावट और रंग लोगों को आश्चर्य में डाल रहा है.

MIYAZAKI MANGO IN BETTIAH
बेतिया में मियाजाकी आम (ETV Bharat)

परिवार ने बेचने से किया इनकार: अच्छी कीमत मिलने के बावजूद परिवार ने फल बेचने से इनकार कर दिया. परिवार का कहना है कि इस पौधे की देखभाल महिलाओं ने पूरे प्यार और समर्पण से की है. इसलिए इस पहले फल का हक परिवार का है. वे इसे प्रसाद के रूप में ठाकुर जी को चढ़ाएंगे.

कृषि विशेषज्ञों की राय: कृषि एवं बागवानी विशेषज्ञ रविकांत का मानना है कि सही तकनीक और उचित देखभाल अपनाकर बिहार के कई इलाकों में इस विदेशी आम की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है. इससे किसानों को आय का नया और लाभदायक रास्ता मिल सकता है.

"अगर सही तकनीक और देखभाल अपनाई जाए तो इस तरह के विदेशी आम की खेती बिहार और चंपारण के कई इलाकों में सफलतापूर्वक की जा सकती है. इससे किसानों के लिए आय का एक नया रास्ता खुल सकता है."- रविकांत, कृषि एवं बागवानी विशेषज्ञ

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छत पर उगा जापानी मियाजाकी आम (ETV Bharat)

मुनेश कुमार का अनुभव: मियाजाकी आम का पौधा लगाने वाले मुनेश कुमार बताते हैं कि इस आम की पहचान उसकी गहरी लाल रंगत, मिठास और बेहतरीन गुणवत्ता से होती है. जापान के मियाजाकी शहर से जुड़ा यह आम सूरज की रोशनी में चमकता है, जिस वजह से इसे ‘सूरज का अंडा’ नाम मिला. बेतिया में इसकी सफलता अन्य किसानों के लिए प्रेरणा साबित हो सकती है.

"मुझे इस फल के बारे में रविकांत जी ने बताया. इस पौधे की देखभाल परिवार की महिलाओं ने पूरे प्यार और समर्पण के साथ की है, इसलिए इस पहले फल का हक परिवार का ही है और इसे वे प्रसाद के रूप मे ठाकुर जी को चढ़ाएंगे."- मुनेश कुमार, किसान

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