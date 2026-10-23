फार्मा कंपनियों पर एसआईबी की कार्रवाई, सात इकाइयों से 3.07 करोड़ रुपये जमा, मिली कई विसंगतियां
हरिद्वार सिडकुल और भगवानपुर क्षेत्र में फार्मा कंपनियों में जांच में तमाम विसंगतियां मिलने के बाद कार्रवई की गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2026 at 9:53 AM IST
हरिद्वार: राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) ने हरिद्वार के सिडकुल और भगवानपुर क्षेत्र में फार्मा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है. विभाग की टीमों ने सात कंपनियों के अभिलेखों और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के दावों की जांच की. इस दौरान मोटर वाहनों की खरीद, सिविल निर्माण कार्यों और निशुल्क मेडिकल सैंपल पर लिए गए आईटीसी की पड़ताल की गई. विभाग के अनुसार, जांच में सातों इकाइयों के आईटीसी दावों में विसंगतियां मिलीं. कार्रवाई के दौरान संबंधित कंपनियों ने कुल 3.07 करोड़ रुपये जमा कराए.
अपर आयुक्त गढ़वाल जोन डीएस नबियाल ने को बताया कि आयुक्त राज्य कर प्रतीक जैन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई. एसआईबी हरिद्वार की टीमों ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की सात इकाइयों के कर संबंधी अभिलेखों की जांच की. विभाग ने जीएसटी पोर्टल, ई-वे बिल और बीआईएफए पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण कर संदिग्ध मामलों की पहचान की थी. इसके बाद संबंधित कंपनियों के आईटीसी दावों की जांच की गई.
जांच में मोटर वाहनों की खरीद, सिविल निर्माण कार्यों, मेडिकल टैबलेट के निशुल्क नमूनों और अन्य संबंधित मदों पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की वैधानिक पात्रता परखी गई. विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान आईटीसी के आंकड़ों में विसंगतियां सामने आईं. संबंधित मदों में लिए गए आईटीसी को नियमानुसार अपात्र पाए जाने के बाद विभाग ने कार्रवाई की.
आयुक्त राज्य कर प्रतीक जैन ने अपात्र आईटीसी, फर्जी इनवॉइसिंग और संदिग्ध सप्लाई से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य कर अनुपालन सुनिश्चित करना और सरकारी राजस्व की सुरक्षा करना है. विभाग की ओर से ऐसे मामलों की जांच आगे भी जारी रखी जाएगी.
-कार्तिकेय वर्मा, उपायुक्त, राज्य कर विभाग-
इस दौरान कंपनियों से कुल 3.07 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा कराई गई.कार्रवाई के दौरान जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं. विभाग ने पोर्टलों पर उपलब्ध आंकड़ों और कंपनियों के अभिलेखों के आधार पर जांच की. कार्रवाई में संयुक्त आयुक्त एसआईबी हरिद्वार राजेंद्र लाल वर्मा, उपायुक्त कार्तिकेय वर्मा समेत विभाग के अन्य अधिकारी शामिल रहे.
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