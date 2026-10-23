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फार्मा कंपनियों पर एसआईबी की कार्रवाई, सात इकाइयों से 3.07 करोड़ रुपये जमा, मिली कई विसंगतियां

कंपनी में डिजिटल अभिलेखों की जांच करते अधिकारी ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) ने हरिद्वार के सिडकुल और भगवानपुर क्षेत्र में फार्मा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है. विभाग की टीमों ने सात कंपनियों के अभिलेखों और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के दावों की जांच की. इस दौरान मोटर वाहनों की खरीद, सिविल निर्माण कार्यों और निशुल्क मेडिकल सैंपल पर लिए गए आईटीसी की पड़ताल की गई. विभाग के अनुसार, जांच में सातों इकाइयों के आईटीसी दावों में विसंगतियां मिलीं. कार्रवाई के दौरान संबंधित कंपनियों ने कुल 3.07 करोड़ रुपये जमा कराए.

अपर आयुक्त गढ़वाल जोन डीएस नबियाल ने को बताया कि आयुक्त राज्य कर प्रतीक जैन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई. एसआईबी हरिद्वार की टीमों ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की सात इकाइयों के कर संबंधी अभिलेखों की जांच की. विभाग ने जीएसटी पोर्टल, ई-वे बिल और बीआईएफए पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण कर संदिग्ध मामलों की पहचान की थी. इसके बाद संबंधित कंपनियों के आईटीसी दावों की जांच की गई.