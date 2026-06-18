दिल्ली में इस दिन से शुरू होगी SIR प्रक्रिया, जानिए पहले के एसआईआर का कितना हुआ था असर
दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी. साथ ही 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी.
Published : June 18, 2026 at 3:49 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. दिल्ली में 30 जून से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी. जबकि 20 जून से 29 जून तक बीएलओ को एसआईआर की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा. बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के दौरान पूरे देश भर में एसआईआर चर्चा में आ गया था. उसके बाद से पश्चिम बंगाल, असम सहित कई चुनावी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और अधिकतर राज्यों में भाजपा की जीत हुई.
विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाया है. इसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एसआईआर होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी एसआईआर की प्रक्रिया की तारीख नजदीक आती जा रही है. एसआईआर में अपनी पार्टी के समर्थित वोट बैंक को बचाने के लिए जहां कांग्रेस ने बीएलए 1 और बीएलए 2 की हर बूथ पर नियुक्ति की है तो वहीं भाजपा के द्वारा पहले से ही बीएलए और बूथ कमेटी बना करके इस पूरी प्रक्रिया पर अपने वोटरों के वोट कटने से बचाने के लिए उनके वेरिफिकेशन की तैयारी की जा रही है.
30 जून से 29 जुलाई तक चलेगा एसआईआर में सत्यापन का कार्य
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के द्वारा 27 मई को मीडिया ब्रीफिंग में बताया गया है कि दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी. साथ ही 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी. अशोक कुमार ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाएंगे. मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से संपन्न कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए इस अवधि में ही एनुरेशन फॉर्म और अन्य दस्तावेज छपाई जैसे आंतरिक कार्य किए जाएंगे.
लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान
उन्होंने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में शिकायत सुनने की व्यवस्था रहेगी. राजनीतिक दलों को बूथ स्तर एजेंट के माध्यम से इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. सभी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट के जरिए साझा की जाएगी. उन्होंने बताया कि एसआईआर के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि एनुरेशन फॉर्म जमा करने में सहायता के लिए शिविर भी लगाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि मतदाताओं को फॉर्म की दो प्रतियां दी जाएगी. इनमें से एक बीएलओ के पास जमा करनी होगी. मतदाता भरे हुए फॉर्म ऑनलाइन भी जमा कर सकेंगे.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार इस प्रक्रिया में ऐसे सभी मतदाता कवर किए जाएंगे जो 1 अक्टूबर तक 18 साल या उससे अधिक उम्र के होंगे. बता दें कि एसआईआर के लिए 13000 से अधिक बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है. सत्यापन कार्य 30 जून से शुरू होगा और 29 जुलाई तक चलेगा. इसके बाद 5 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा. फिर आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर को होगा. उल्लेखनीय है कि दिल्ली में अगले साल नगर निगम के चुनाव होने हैं. इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को ध्यान में रखते हुए एसआईआर पर पैनी नजर रखकर अपने नुकसान को रोकने की कोशिश में डटी हुई हैं.
दिल्ली में 1993 के चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में काटे गए थे वोट
राजधानी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद वर्ष 1993 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के संशोधन को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. वेद व्यास महाजन ने पुरानी यादें साझा करते हुए ईटीवी भारत को बताया कि 1993 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके द्वारा वोटर लिस्ट पर कराई गई कार्रवाई के बाद भाजपा को बड़ा फायदा मिला था. उन्होंने बताया कि 1993 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा में डॉ मुरली मनोहर जोशी ने सरकार से सवाल पूछा था कि दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियो की संख्या कितनी है और यह कहां-कहां पर हैं. इसके जवाब में सरकार ने बताया था कि दिल्ली में करीब 5 लाख बांग्लादेशी हैं जो दिल्ली के 12 जगह पर हैं. इन 12 जगहों के नाम भी सरकार के द्वारा बताए गए थे. इनमें आजादपुर मार्केट एरिया, सीलमपुर, सीमापुरी, अलकनंदा कालकाजी, सराय रोहिल्ला मार्केट, निजामुद्दीन, जंगपुरा, श्मशान घाट निजामुद्दीन, डिफेंस कॉलोनी एरिया व अंसारी नगर सादिक नगर, क्लस्टर अराउंड जमा मस्जिद व दरिया गेट, यमुना पुश्ता, रेलवे कॉलोनी अजमेरी गेट यह 12 जगह थी.
बांग्लादेशी मतदाताओं के साथ कट गया था खुद का वोट
डॉ. महाजन ने बताया कि उस समय मैं भी पुराना सीलमपुर में रहता था तो मेरा भी वोट कट गया था. फिर मैंने अपना वोट कटने की शिकायत की तो उन्होंने फिर से वोट जुड़वाने के लिए आवेदन देने को कहा. साथ ही टीएन शेषन ने बताया कि चुनाव के समय नामांकन करने की अंतिम तिथि तक वोट जोड़ा जा सकता है. इस तरह से हमने अपने लोगों के बहुत सारे वोट बनवा लिए थे.
बांग्लादेशियों के वोट कटने से भाजपा को हुआ था बड़ा फायदा
1993 का चुनाव हुआ तो इस चुनाव में भाजपा को बड़ा फायदा मिला और इन 12 इलाकों के अंतर्गत आने वाली 12 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें बीजेपी ने जीती थीं. सिर्फ एक सीलमपुर की सीट हम हार गए थे. भाजपा की दिल्ली में सरकार बनी थी. डॉ. वेद व्यास महाजन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि एसआईआर की प्रक्रिया पहली बार हो रही है. वोटर लिस्ट में वोटों को जोड़ने और हटाने का काम पहले भी होता रहा है. एसआईआर का मतलब यही है कि जो मतदाता अवैध हैं, या जो मर गए हैं या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, ऐसे लोगों के वोटों को वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए. इसलिए अब इस बार के एसआईआर में भी यही प्रक्रिया होनी है. इस पर बीजेपी को भी ध्यान देने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि जब आज से 34 साल पहले दिल्ली में पांच लाख बांग्लादेशी थे तो आज के समय में कम से कम में 30-35 लाख हो गए होंगे. अगर ठीक से एसआईआर किया जाए तो बड़ी संख्या में दिल्ली से इन लोगों के वोट कटेंगे. उन्होंने कहा कि उस समय 1992 में पश्चिम बंगाल में इनकी संख्या डेढ़ करोड़ थी और उसके बाद से इनका लगातार आना जारी रहा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय बंगाल में क्या स्थिति होगी.
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