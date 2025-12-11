ETV Bharat / state

यूपी में अब 26 दिसंबर तक होगा SIR; 15 दिनों का और मिला समय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आयोग को लिखा था पत्र

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब 26 दिसंबर तक एसआईआर (Special Intensive Revision) होगा. प्रक्रिया को सही तरीके से खत्म करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है. पहले इसकी अंतिम तारीख 11 दिसंबर निर्धारित की गई थी. भारत निर्वाचन आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पत्र भेजकर 2 सप्ताह का समय और मांगा था.

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को सही ढंग से पूरा करने और शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अतिरिक्त समय देने की मांग की गई थी, जिससे जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से मृतक, शिफ्टेड और अनुपस्थित मतदाताओं का फिर से सत्यापन कराया जा सके.

30 जनवरी तक दाखिल कर सकेंगे आपत्तियां : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 15 दिनों का समय बढ़ाते हुए संशोधित तिथियां जारी कर दी गईं हैं. इसके अनुसार 26 दिसंबर तक 2025 तक गणना अवधि निर्धारित की गई है. निर्वाचन नामावली का प्रकाशन अब 31 दिसंबर 2025 को होगा. जबकि दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है.

31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक गणना प्रपत्रों पर निर्णय के साथ दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 28 फरवरी 2026 को किया जाएगा.

डिजिटाइजेशन का काम 99.24 प्रतिशत पूरा : मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक 99.24 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है. इनमें से 18.85 प्रतिशत गणना प्रपत्र असंग्रहित श्रेणी में पाए गए हैं. इनमें मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता शामिल हैं.