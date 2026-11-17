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क्या यूपी में सवा करोड़ हिंदू वोटरों के कट गए नाम?, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का आया ये जवाब

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस वार्ता ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) 2026 166 दिन चलने के बाद 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूरा हुआ था. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की ओर से प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में प्रेसवार्ता की गई. इसमें जारी ब्योरे के मुताबिक इस अभियान के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से कुल 107 ज्ञापन मिले, जिनमें सबसे ज्यादा 85 ज्ञापन अकेले समाजवादी पार्टी के थे. भारतीय जनता पार्टी से 10, कांग्रेस से 9 तथा बसपा, सीपीआई (एम) और आम आदमी पार्टी से एक-एक ज्ञापन मिला. सभी ज्ञापनों में दर्ज शिकायतों का निस्तारण कराया जा चुका है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जब यह पूछा गया कि प्रदेश में कितने हिंदू वोटर कटे? एक करोड़ 27 लाख का आंकड़ा कहां तक सही? इस सवाल पर नवदीप रिणवा ने कहा कि हम जातिवार कोई आंकड़ा नहीं बनाते, इसलिए इस पर आंकड़े दे पाना संभव ही नहीं है.

जहां रहते हैं, वहीं से वोटर बनें मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि लोगों को वोट वहां बनाना चाहिए, जहां रह रहे हों. गांवों में जो लोग नहीं रहते, जहां रहते हैं, वहां वोट बनवाना चाहिए. एक सवाल के जवाब में बताया कि आधार कार्ड से भी लोग अपना वोट जुड़वा सकते हैं. यह जन्म तिथि और निवास दोनों के लिए मान्य है. बताया कि अभियान 27 अक्टूबर 2025 को शुरू होकर 10 अप्रैल 2026 को खत्म हुआ. इसमें 75 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 18,026 बीएलओ सुपरवाइजर और 1,77,516 बूथ लेवल अधिकारी लगे. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 5,82,877 बूथ लेवल एजेंट भी पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल रहे. प्रदेश में 13 करोड़ से ज्यादा मतदाता 10 अप्रैल 2026 को जारी अंतिम सूची में प्रदेश के कुल मतदाता 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 दर्ज हुए. इनमें पुरुष मतदाता 7 करोड़ 30 लाख 71 हजार 61 यानी 54.54 फीसदी और महिला मतदाता 6 करोड़ 9 लाख 9 हजार 525 यानी 45.46 फीसदी रहे. थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 4,206 थी. 18 से 19 साल आयु वर्ग के मतदाता 17 लाख 63 हजार 360 यानी कुल सूची का 1.32 फीसदी रहे. जेंडर रेशियो 834 दर्ज हुआ. बिना नोटिस नहीं हटे नाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि एसआईआर 2026 के दिशा-निर्देशों के मुताबिक 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा सूची से किसी भी मतदाता का नाम बिना नोटिस दिए और बिना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कारण सहित आदेश के नहीं हटाया गया. लगातार हुईं बैठकें बताया कि राजनीतिक दलों से संवाद के लिए अभियान के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में राज्य स्तर पर पांच बैठकें हुईं. जिला निर्वाचन अधिकारियों ने दलों के प्रतिनिधियों के साथ 904 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने 2,186 बैठकें कीं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने खुद कई जिलों में जाकर प्रगति की समीक्षा की. सुनवाई केंद्रों का निरीक्षण किया और बीएलओ व सुपरवाइजरों से संवाद कर फीडबैक लिया. बेहतर काम करने वाले कर्मियों और अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया.