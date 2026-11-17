क्या यूपी में सवा करोड़ हिंदू वोटरों के कट गए नाम?, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का आया ये जवाब
प्रदेश में 166 दिन चला विशेष पुनरीक्षण अभिय़ान, 107 ज्ञापनों में अकेले सपा के 85
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 1:48 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 2:28 PM IST
लखनऊ: यूपी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) 2026 166 दिन चलने के बाद 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूरा हुआ था. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की ओर से प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में प्रेसवार्ता की गई. इसमें जारी ब्योरे के मुताबिक इस अभियान के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से कुल 107 ज्ञापन मिले, जिनमें सबसे ज्यादा 85 ज्ञापन अकेले समाजवादी पार्टी के थे. भारतीय जनता पार्टी से 10, कांग्रेस से 9 तथा बसपा, सीपीआई (एम) और आम आदमी पार्टी से एक-एक ज्ञापन मिला. सभी ज्ञापनों में दर्ज शिकायतों का निस्तारण कराया जा चुका है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जब यह पूछा गया कि प्रदेश में कितने हिंदू वोटर कटे? एक करोड़ 27 लाख का आंकड़ा कहां तक सही? इस सवाल पर नवदीप रिणवा ने कहा कि हम जातिवार कोई आंकड़ा नहीं बनाते, इसलिए इस पर आंकड़े दे पाना संभव ही नहीं है.
जहां रहते हैं, वहीं से वोटर बनें
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि लोगों को वोट वहां बनाना चाहिए, जहां रह रहे हों. गांवों में जो लोग नहीं रहते, जहां रहते हैं, वहां वोट बनवाना चाहिए. एक सवाल के जवाब में बताया कि आधार कार्ड से भी लोग अपना वोट जुड़वा सकते हैं. यह जन्म तिथि और निवास दोनों के लिए मान्य है.
बताया कि अभियान 27 अक्टूबर 2025 को शुरू होकर 10 अप्रैल 2026 को खत्म हुआ. इसमें 75 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 18,026 बीएलओ सुपरवाइजर और 1,77,516 बूथ लेवल अधिकारी लगे. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 5,82,877 बूथ लेवल एजेंट भी पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल रहे.
प्रदेश में 13 करोड़ से ज्यादा मतदाता
10 अप्रैल 2026 को जारी अंतिम सूची में प्रदेश के कुल मतदाता 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 दर्ज हुए. इनमें पुरुष मतदाता 7 करोड़ 30 लाख 71 हजार 61 यानी 54.54 फीसदी और महिला मतदाता 6 करोड़ 9 लाख 9 हजार 525 यानी 45.46 फीसदी रहे. थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 4,206 थी. 18 से 19 साल आयु वर्ग के मतदाता 17 लाख 63 हजार 360 यानी कुल सूची का 1.32 फीसदी रहे. जेंडर रेशियो 834 दर्ज हुआ.
बिना नोटिस नहीं हटे नाम
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि एसआईआर 2026 के दिशा-निर्देशों के मुताबिक 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा सूची से किसी भी मतदाता का नाम बिना नोटिस दिए और बिना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कारण सहित आदेश के नहीं हटाया गया.
लगातार हुईं बैठकें
बताया कि राजनीतिक दलों से संवाद के लिए अभियान के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में राज्य स्तर पर पांच बैठकें हुईं. जिला निर्वाचन अधिकारियों ने दलों के प्रतिनिधियों के साथ 904 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने 2,186 बैठकें कीं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने खुद कई जिलों में जाकर प्रगति की समीक्षा की. सुनवाई केंद्रों का निरीक्षण किया और बीएलओ व सुपरवाइजरों से संवाद कर फीडबैक लिया. बेहतर काम करने वाले कर्मियों और अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया.
99.8 फीसदी शिकायतों का निस्तारण
शिकायतों के मोर्चे पर प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर रहा. राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल पर इस अवधि में कुल 1,08,529 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 1,08,368 यानी 99.8 फीसदी का निस्तारण किया गया. नागरिकों की रेटिंग के आधार पर उत्तर प्रदेश को देश में पहला तथा निस्तारण में दूसरा स्थान मिला. बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा के तहत 8.63 लाख कॉल बुक हुईं, जिनमें 8.33 लाख यानी 97 फीसदी मतदाताओं से बीएलओ ने फोन कर संपर्क किया. इस सुविधा के तहत कॉल निस्तारण में प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा.
अभियान पर एक नजर
- 27 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026, कुल 166 दिन चला
- कुल मतदाता हैं 13,39,84,792
- पुरुष 7,30,71,061 (54.54%), महिला 6,09,09,525 (45.46%), थर्ड जेंडर 4,206
- 18-19 आयु वर्ग के 17,63,360 (1.32%), जेंडर रेशियो 834
- मैदान में 75 डीईओ, 403 ईआरओ, 12,758 एईआरओ, 18,026 बीएलओ सुपरवाइजर, 1,77,516 बीएलओ
- राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट 5,82,877
- राज्य स्तर पर कुल बैठकें 5, डीईओ स्तर पर 904, ईआरओ स्तर पर 2,186 हुईं
- एनजीएसपी पर 1,08,529 शिकायतें मिलीं, 1,08,368 (99.8%) का निस्तारण
- बुक ए कॉल विद बीएलओ पर 8.63 लाख कॉल बुक, 8.33 लाख (97%) से संपर्क
- हेल्पलाइन पर राज्य संपर्क केंद्र में करीब 34,000 और जिला संपर्क केंद्रों में 85,397 कॉल
- पीजीआरएस सेल पर 431 शिकायतें, शतप्रतिशत निस्तारण
- दलों से मिले कुल ज्ञापनों में सपा-107, भाजपा-85, कांग्रेस-10, बसपा-9, सीपीआई (एम)-1, आप-1
सहारनपुर में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू
सहारनपुर में मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मंगलवार 17 नवंबर से जिले में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू कर दिया गया. इस अभियान के तहत आगामी 16 दिसंबर तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर पहुंचकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. इस दौरान जहां नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने का मौका मिलेगा, वहीं मृतक, स्थानांतरित और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने के साथ ही मतदाता सूची में दर्ज त्रुटियों को भी ठीक कराया जाएगा.
जिलाधिकारी अरविंद चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभियान की पूरी रूपरेखा साझा करते हुए पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम जांचने की अपील की. डीएम के मुताबिक 17 नवंबर को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची में सहारनपुर जिले के कुल 23 लाख 88 हजार 887 मतदाता शामिल हैं. इनमें 12 लाख 84 हजार 115 पुरुष, 11 लाख 4 हजार 700 महिलाएं और 72 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं. जिले का जेंडर रेशियो 860 और ईपी रेशियो 55.07 प्रतिशत दर्ज किया गया है. मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए जिले के सभी 2990 मतदान स्थलों पर बीएलओ की तैनाती की गई है. ये अधिकारी 18 नवंबर या उसके अगले दिन अपने निर्धारित बूथ पर पहुंचकर आलेख्य मतदाता सूची पढ़कर सुनाएंगे, ताकि स्थानीय लोग अपने नाम और अन्य विवरणों की पुष्टि कर सकें.
औरैया: महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान
जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने और अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को मताधिकार से जोड़ने के लिए विकासखंड भाग्यनगर के सभागार में महिला मतदाता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया. जिलाधिकारी बृजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया.
जिलाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में महिलाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है. महिलाओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी पात्र महिला का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूटने न पाए. कहा कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाले विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में सभी लोग जनसहभागिता सुनिश्चित करें.
यह भी पढ़ें: किस दिशा में जाएगा सपा-कांग्रेस का गठबंधन; क्या BJP को रोक पाएगी राहुल-अखिलेश की जोड़ी