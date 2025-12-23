ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026: मतदाता सूची शुद्धिकरण की बड़ी कवायद, 1.84 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र जमा

छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को भी बराबर का भागीदार बनाया गया. राज्य के 7 प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने जिला और बूथ स्तर के प्रतिनिधियों को शामिल किया. करीब 38,846 बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त किए गए, जिन्होंने मतदाता सूची की जांच और पुनरीक्षण में सहयोग किया. चुनाव आयोग का साफ निर्देश रहा कि कोई भी पात्र नागरिक वोटर लिस्ट से बाहर न रहे. इसके लिए वीडियो, सोशल मीडिया, बैठकों और स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए गए. BLO ने प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 बार घर-घर संपर्क किया और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता भी दी गई.

छत्तीसगढ़ में कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाताओं में से 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 मतदाताओं ने अपने एसआईआर फॉर्म जमा किया. यह आंकड़ा बताता है कि आम लोगों ने वोटर लिस्ट सुधार को गंभीरता से लिया. गांव से लेकर शहर तक, हर क्षेत्र में मतदाताओं ने BLO के माध्यम से अपने विवरण की जांच करवाई और आवश्यक सुधार दर्ज कराया. इस बड़े अभियान को सफल बनाने के लिए 33 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, 90 ERO, 377 AERO, 734 अतिरिक्त AERO और 24,371 मतदान केंद्रों पर तैनात बूथ लेवल ऑफिसर दिन-रात जुटे रहे. BLO ने घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया, फॉर्म वितरित किए, बार-बार भ्रमण कर सुनिश्चित किया कि अधिकतम लोग प्रक्रिया में शामिल हों.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR–2026) अभियान अब निर्णायक चरण में पहुंच गया है. इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और भरोसेमंद बनाना है, ताकि आने वाले चुनावों में न तो कोई पात्र मतदाता छूटे और न ही किसी अपात्र का नाम वोटर लिस्ट में रहे. 4 नवंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 तक चले गणना चरण में राज्यभर से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया. एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा रहा है.

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (ETV Bharat)



गणना के दौरान सामने आए अहम तथ्य

पुनरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए.

6 लाख 42 हजार से अधिक नाम ऐसे पाए गए जिनके धारक की मृत्यु हो हुई.

करीब 19 लाख 13 हजार मतदाता स्थान बदल चुके थे या अस्थायी रूप से अनुपस्थित थे.

1 लाख 79 हजार से ज्यादा नाम एक से अधिक जगह दर्ज पाए गए.

आयोग ने साफ किया है कि ऐसे मामलों में नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा.

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (ETV Bharat)





ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, अब सुधार का अवसर

SIR प्रक्रिया के तहत 23 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई.

यह सूची राजनीतिक दलों और आम नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध.

अब 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया

गलतियों को समय रहते सुधारा जा सके इसके लिए वक्त दिया गया.





अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन

दावा - आपत्ति और सुनवाई के बाद सभी नामों का सत्यापन किया जाएगा. इसके पश्चात 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. यही सूची भविष्य में होने वाले चुनावों का आधार बनेगी.

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (ETV Bharat)





जानिए नाम कैसे जांचें और सुधार कैसे कराएं

मतदाता अपना नाम स्थानीय BLO, ECINET मोबाइल ऐप या voters.eci.gov.in वेबसाइट के जरिए जांच सकते हैं. अगर नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर नाम जोड़ा जा सकता है. विवरण या पता बदलने के लिए फॉर्म-8, और किसी गलत नाम को हटाने पर आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म-7 की व्यवस्था की गई है. आयोग ने बुजुर्गों, दिव्यांग मतदाताओं और कमजोर वर्गों की सुविधा के लिए 30 हजार से ज्यादा वॉलंटियर्स तैनात किए हैं. जिला और तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, ताकि किसी को भी प्रक्रिया समझने या फॉर्म भरने में परेशानी न हो.



मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (ETV Bharat)



युवाओं को वोटर लिस्ट से जोड़ने पर जोर

SIR–2026 के तहत युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने पर खास जोर दिया गया. जो युवा 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष के हो चुके हैं या 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, उन्हें वोटर बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा. इसके लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. चुनाव आयोग ने दोहराया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुसार है. बिना ERO या AERO के आदेश के किसी का भी नाम नहीं हटाया जाएगा. अगर किसी मतदाता को आपत्ति हो तो अपील का पूरा अधिकार दिया गया है. चुनाव आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में SIR–2026 केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने की बड़ी पहल है. चुनाव आयोग का उद्देश्य साफ है. हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो और चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा और मजबूत बने.





सरगुजा में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम पूरा

मंगलवार को एसआईआर के बाद मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया. 45 दिन से अधिक चली प्रक्रिया के बाद सरगुजा जिले की तीनों विधानसभाओं में 76 हजार 488 मतदाताओं के नाम काटे जाने हैं. इनमें ज्यादातर ऐसे मतदाता शामिल हैं जो पूरी प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित मिले या फिर जिले से स्थायी तौर पर शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ की मौत हो चुकी है. हालांकि इस प्रक्रिया के बाद दावा आपत्ति का भी मौका लोगों को दिया जाएगा.



वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रदेश भर में शुरू की गई है. एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई. शुरुआत में 4 दिसम्बर तक एसआईआर की पहले चरण की घोषणा की गई थी. लेकिन घर घर जाकर फॉर्म बांटने और फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतों के कारण चुनाव आयोग ने एसआईआर की तिथि में वृद्धि की थी. संशोधित तिथि के तहत 18 दिसम्बर तक लोगों के आवेदन फॉर्म लेने के साथ ही उनके ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया की गई. जिसके बाद 23 दिसम्बर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया.





आंकड़ों की बात की जाए तो जिले में 6 लाख 74 हजार 980 मतदाताओं के लिए एसआईआई की प्रक्रिया की गई. कुल 5 लाख 98 हजार 492 लोगों के फॉर्म ऑनलाइन अपलोड किए गए. जबकि सिर्फ दो फॉर्म ऐसे है जिन्हें मतदाता ने भरा तो है लेकिन बीएलओ ने उसे वेरीफाई नहीं किया है. बीएलओ द्वारा जिले में 5 लाख 98 हजार 450 फॉर्म को वेरीफाई किया गया. इनमें से भी 2 लाख 29 हजार 837 मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में था. जबकि 3 लाख 45 हजार 397 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता-पिता के 2003 की सूची के आधार पर फॉर्म भरा. 23 हजार 216 मतदाताओं की मैपिंग ही नहीं हो पाई. बीएलओ के पास 1 हजार 633 फॉर्म वापस जमा नहीं किए गए.

विशेष गहन पुनरीक्षण (ETV Bharat)





21 हजार लोग मिले लापता

सरगुजा में कुल 76 हजार 488 ऐसे मतदाता है जिनका नाम प्रारंभिक सूची से हटाया जा रहा है. इनमें 18 हजार 614 मतदाता ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम था. वहीं 21 हजार 274 मतदाताओं का फिलहाल कोई पता नहीं चल सका है, उन्हें अनुपस्थित मान लिया गया है. इसी तरह 31 हजार 987 मतदाता ऐसे हैं जो स्थायी तौर पर सरगुजा जिले से शिफ्ट हो चुके हैं. 4 हजार 141 मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम एक से अधिक स्थान पर थे और उनके नाम काटे जाएंगे. जबकि 472 लोगों के नाम अन्य कारणों से काटे जाएंगे. अभी भी जिले में फॉर्म 6 नहीं जमा करने के कारण 421 मतदाताओं के नाम को पेंडिंग में हैं.







14 फरवरी तक दावा आपत्ति का वक्त

एसआईआर की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 23 दिसंबर को कर दिया गया. इस दौरान ऐसे मतदाता जिनका नाम पात्र होने के बाद भी सूची से कट गया है वे दावा आपत्ति कर सकते है. दावा आपत्ति की तिथि 14 फरवरी तक निर्धारित है.



अंबिकापुर विधानसभा में कटेंगे सर्वाधिक नाम

एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान अंबिकापुर विधानसभा में सबसे अधिक नाम कटने की बात कही जा रही है. अंबिकापुर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 65 हजार 936 है. इनमें से विधानसभा में 40 हजार 287 मतदाताओं के नाम कटने हैं. इसी तरह लुंड्रा विधानसभा में 2 लाख 2 हजार 85 मतदाता में से 16 हजार 386 और सीतापुर में 2 लाख 6 हजार 959 में से 19 हजार 815 लोगों के नाम कटने हैं.