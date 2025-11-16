ETV Bharat / state

दुर्ग में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी, 82% SIR फॉर्म बांटे गए, 4 दिसंबर तक चलेगी प्रक्रिया

दुर्ग में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है. इसी क्रम में दुर्ग जिले में भी यह प्रक्रिया युद्धस्तर पर जारी है. कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि जिले में बीएलओ घर घर जाकर मतदाता गणना फॉर्म बांट रहे हैं. यह वही फॉर्म है जिसमें प्रत्येक मतदाता को अपनी वर्तमान जानकारी खुद भरनी होती है.

मतदाताओं से अपील: विशेष गहन पुनरीक्षण की यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी. बीएलओ हर घर जाकर फॉर्म दे रहे हैं और जरूरत पड़ने पर मतदाताओं की सहायता भी कर रहे हैं. मतदाताओं से अपील की गई है कि वे फॉर्म समय पर भरकर बीएलओ को जरूर वापस करें. फॉर्म न देने की स्थिति में नाम मतदाता सूची से हट सकता है.

अब तक जिले में 82 प्रतिशत मतदाता परिपत्र का वितरण पूरा हो चुका है और भरे हुए फॉर्म की डिजिटल एंट्री भी लगातार की जा रही है. कलेक्टर, अभिजीत सिंह

4 दिसंबर तक चलेगी SIR प्रक्रिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2003 की जानकारी: फॉर्म में मतदाताओं से उनका वर्तमान विवरण और 2003 में उनका नाम कहां दर्ज था, यह पूछा जा रहा है. अगर 2003 में नाम दर्ज नहीं था, तो पिता का नाम भरना होता है. यह फॉर्म बेहद सरल है और आसानी से भरा जा सकता है. जिला प्रशासन ने सहायता के लिए जोन कार्यालयों और मुख्य निगम कार्यालय में हेल्प डेस्क भी बनाए हैं.

फॉर्म भरकर वापस नहीं करने से हो सकती है परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साथ ही एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया गया है. जहां मतदाता अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं. कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि यह विशेष पुनरीक्षण लोकतंत्र की मजबूती और मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कदम है. जिले के सभी मतदाताओं से अपील है कि वे समय पर फॉर्म भरकर बीएलओ को अवश्य लौटाएं, ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न हो.