भिलाई में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य, बीएलओ घर घर दे रहे दस्तक
अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता गणना पत्रक के बारे में जानकारी दी. ये वो फॉर्म है जो बीएलओ घर आकर दे रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2025 at 10:30 AM IST
भिलाई: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम पूरे देश में चल रहा है. भिलाई नगर निगम क्षेत्र में भी बीएलओ (ब्लॉक लेवल इलेक्शन ऑफिसर) डोर-टू-डोर जाकर अपने बूथ क्षेत्र के वोटर्स को मतदाता गणना पत्रक बांट रहे हैं. ये वो फॉर्म है जिसमें मतदाताओं को अपनी जानकारी खुद भरनी होगी.
भिलाई में एसआईआर प्रक्रिया: अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पांडे ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण की कार्रवाई 4 दिसंबर तक चलेगी. बीएलओ सभी मतदाताओं के घर घर जाकर गणना पत्रक दे रहे हैं. सभी से अपील है कि बीएलओ को सहयोग देंगे. दिए गए पत्र को कोई भी आसानी से भर सकता है. किसी को कोई परेशानी हो तो बीएलओ उनकी मदद करेंगे.
4 दिसंबर फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख: राजीव पांडे ने बताया कि जोन कार्यालय और मुख्य निगम कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है. वहीं से मदद ली जा सकती है. इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है. 4 दिसंबर तक फॉर्म भरकर वापस बीएलओ को देना होगा. फॉर्म नहीं देने पर मतदाताओं का नाम, मतदाता सूची से कट जाएगा, जिससे काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है.
साल 2003 के मतदाता विवरण की पूछी जा रही जानकारी: मतदाताओं से वर्तमान विवरण और साल 2003 में उनका नाम कहां दर्ज था, ये पूछा जा रहा है. यदि 2003 में नाम कहीं दर्ज नहीं है तो उनके पिता का नाम पूछा जाता है. ये फॉर्म भरना बहुत आसान है. अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का यह विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
करीब 72 प्रतिशत मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे गए: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत अब तक करीब 01 करोड़ 51 लाख 69 हजार 885 मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं. यह मतदाताओं की कुल संख्या के 72 प्रतिशत से ज्यादा है. छत्तीसगढ़ में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या दो करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 है.