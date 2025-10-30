ETV Bharat / state

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम: जयपुर में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा घर-घर सत्यापन

जयपुर जिले के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी गुरुवार शाम को मीडिया से रूबरू होंगे.

Meeting at the District Collectorate
जिला कलेक्ट्रेट में बैठक (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर 48 लाख मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया जाएगा. जयपुर में इसके लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू होगा. जिले के 17 शहरी क्षेत्र में 23,29,644 और ग्रामीण क्षेत्र में 24,93,735 मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा. इस तरह से SIR की प्रक्रिया में विधानसभा क्षेत्रों के कुल 48 लाख 24 हजार 379 मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया चुनाव आयोग के तय टाइम टेबल के अनुसार से संचालित होगी. तय गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी मतदाता का नाम 2002 की सूची में है, तो उनके लिए दस्तावेज जरूरी नहीं है. इस मसले पर राजधानी समेत जयपुर जिले के पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी गुरुवार शाम को मीडिया से रूबरू होंगे और इस बारे में तफ्सील से जानकारी देंगे.

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के मुताबिक इस अभियान का मकसद मतदाता सूची को आधुनिक बनाना, त्रुटि सुधारना, मृत, स्थानांतरित या दोहरे नामों को हटाकर पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़ना है. इसके लिए हर इलाके में बीएओ घर-घर जाकर मतदाताओं का वेरिफिकेशन करेंगे. जिन वोटरों का नाम साल 2002 की मतदाता सूची में शामिल है, उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा और उन्हें कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी. बीएओ अपनी मर्जी से किसी वोटर का नाम नहीं हटा सकेगा.

सवालों पर निर्वाचन विभाग का जवाब: विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठ रहे सवाल पर अब निर्वाचन विभाग की ओर से जवाब आया है. विभाग का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में समाधान के लिए निर्वाचन कार्यालय से सीधा संपर्क किया जा सकता है. मसलन कोई मतदाता विदेश में है या फिर प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, तो ऐसे मतदाताओं का सत्यापन कैसे होगा? इसके अलावा जिनके नाम सूची में नहीं हैं, उन्हें नाम जुड़वाना पड़ेगा या नहीं और दो जगह नाम होने की स्थिति में कार्रवाई का क्या प्रावधान है.

चरणबद्ध कार्यक्रम:

  • फार्म प्रिंटिंग और बीएलओ प्रशिक्षण - 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक
  • घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन - 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक
  • दावे और आपत्तियों का निस्तारण - 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026
  • अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन - 7 फरवरी 2026 को

पहचान के लिए 12 दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • सरकारी या पीएसयू आईडी
  • पेंशन भुगतान आदेश
  • वन अधिकार पत्र
  • परिवार रजिस्टर
  • भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र
  • नागरिक रजिस्टर

