सरगुजा में एसआईआर अपडेट, 80 हजार लोगों ने फॉर्म नहीं किया जमा

छत्तीसगढ़ में 80 हजार लोगों ने एसआईआर का फॉर्म जमा नहीं किया है.

SIR update in Surguja
सरगुजा एसआईआर अपडेट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 13, 2025 at 8:31 PM IST

4 Min Read
सरगुजा: छत्तीसगढ़ में एसआईआर का काम तेज गति से चल रहा है. आने वाले समय में एसआईआर पूरा कर लिया जाएगा. चुनाव आयोग की तरफ से दो बार एसआईआर की सीमा बढ़ा दी गई है. 6 दिसंबर के बाद अब 11 और 18 दिसंबर को एसआईआऱ की समय सीमा बढ़ा दी गई है. एसआईआर (Special Intensive Revision, विशेष गहन पुनरीक्षण) की पूरी प्रक्रिया पर ईटीवी भारत ने सरगुजा के उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक से खास बातचीत की है.

80 हजार लोगों ने एसआईआर का फॉर्म जमा नहीं किया

सरगुजा के उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक ने एसआईआर को लेकर अहम जानकारियां दी हैं. उन्होंने बताया कि एसआईआर के अंतर्गत जिले में कुल 782 मतदान केंद्र के लगभग 6 लाख 74 हजार वोटर्स हैं. सभी वोटर्स को गणना प्रपत्र बांट करके उनसे गणना प्रपत्र जमा कराया गया है. इसमें लगभग 80 हजार ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है.अभी भी जिन्होंने गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है. गणना प्रपत्र वो जमा कर सकते हैं और अभी वर्तमान में गणना प्रपत्र में जो भी संशोधन की कार्रवाई है वो अभी जिले स्तर पर की जा रही है.

सरगुजा में एसआईआर की स्थिति (ETV BHARAT)

आयोग के निर्देशानुसार इस गणना प्रपत्र में करेक्शन और इसकी कारवाई खत्म होगी. इसके बाद फिर मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा. उसके बाद उसमें दावा आपत्ति प्राप्त की जायेगी. उसका निराकरण करने के बाद अंतिम प्रकाशन की कार्रवाई की जाएगी- सुनील नायक, उप निर्वाचन अधिकारी, सरगुजा

"80 हजार वोटर्स में कई वोटर्स अपने पते पर नहीं मिले"

सरगुजा उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक ने आगे बताया कि अभी जो 80 हजार वोटर्स बचे हैं. उसमें कई तरह के लोग हैं. इसमें 18,000 से अधिक मृत वोटर्स हैं. साथ ही साथ जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं वो बड़ी संख्या में हैं. जो अपने मतदान केंद्र को छोड़कर दूसरे जगह चले गए हैं. इसके अलावा एब्सेंट वोटर्स भी बड़ी संख्या में हैं. जो अपने घरों और अपने निवास स्थान पर नहीं मिले हैं. इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं. जैसे कि एक दोहरी प्रविष्टि तो दोहरी प्रविष्टि की वजह से भी कुछ लोगों का एक ही जगह से गणना प्रपत्र जमा हुआ है. जबकि दूसरे जगह उसमें गणना प्रपत्र जमा नहीं हुआ है.

सुनील नायक ने ईटीवी से बातचीत में आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग एसआईआर की वजह से अनुपस्थित हैं. अब यह जब सूची का प्रकाशन होगा उसके पश्चात जो दावा आपत्ति आएगी उसके आधार पर हम बता पाएंगे कि अनुपस्थिति शादी, ब्याह की वजह से, रोजगार की वजह से या अन्य वजहों से हुई है. अभी जो प्रक्रिया चल रही है वह मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया है.

जिनका एसआईआर में नहीं हुआ है वो दावा आपत्ति की अवधि में या उसके पश्चात भी जो फॉर्म सिक्स है, फॉर्म सेवन है, फॉर्म एट है उसके साथ-साथ शपथ पत्र दाखिल करके अपने नाम जोड़ने, संशोधन करने और ओपन करने की कारवाई कर सकते हैं-सुनील नायक, उप निर्वाचन अधिकारी, सरगुजा

मतदाताओं को क्या करना पड़ेगा ?

सरगुजा जिला उप निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक ने आगे बताया कि एसआईआर को लेकर मतदाताओं को साल 2003 की स्थिति के आधार पर काम करना पड़ेगा. साल 2003 की स्थिति में अपने जो भी माता-पिता के नाम और दादा दादी के नाम थे वह दर्शाने पड़ेंगे. जब तक अपने पुराने स्थान जहां पर साल 2003 की स्थिति में वोटर्स निवास करते थे. उसकी जानकारी नहीं होगी तो उसमें हम मदद नहीं कर पाएंगे.

संदिग्ध मतदाता जैसी स्थिति नहीं है- सुनील नायक

सुनील नायक ने कहा कि अभी तक जो एसआईआर की कार्रवाई हुई है उसको लेकर के ऐसा नहीं लगता कि जिले में कोई संदिग्ध मतदाता जैसी कोई स्थिति है. आयोग के निर्देशानुसार हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और अभी दावा आपत्ति के बाद चीजें और स्पष्ट होंगी.

