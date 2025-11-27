ETV Bharat / state

नोएडा में SIR की हकीकत: BLO बोले- किराएदारों का सत्यापन सबसे बड़ी चुनौती, जानिए लोगों ने क्या कहा ?

देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इलेक्शन कमीशन ऑफि इंडिया (ECI) के निर्देश पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया चल रही है.

SIR की ज़मीनी हकीकत
SIR की ज़मीनी हकीकत (ETV Bharat)
नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्धनगर में मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारी चल रही है, जिले में एसआईआर अभियान अपनी समय सीमा यानी 4 दिसंबर की ओर बढ़ रहा है. प्रशासन का जोर 'एक भी पात्र वोटर न छूटे' पर है. अभियान के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य कितना हुआ है और क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसको जानने के लिए ETV भारत की टीम ने कंपोजिट विद्यालय निठारी सेक्टर-31 में लोगों से बातचीत की तो अभियान की ज़मीनी हकीकत समझ में आया. यहां बीएलओ को ढूंढने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं. वहीं, स्थानीय लोगों ने वोटर लिस्ट के पुराने डेटा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.

निठारी गांव नोएडा के सेक्टर 31 में पड़ता है, जहां कंपोजिट विद्यालय में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम कर रहे बीईएलओ अश्विनी कुमार बताते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती किराएदारों का सत्यापन है. कई किराएदार मकानों में मिल नहीं रहे हैं. फ़ोन करने पर नंबर 'स्विच ऑफ' आ रहा है. जो मिलते भी हैं, वे दस्तावेज़ देने के लिए समय मांगते हैं. गांवों में मकान नंबर न होने की वजह से पते ढूंढना मुश्किल हो रहा है. एसआईआर अभियान 4 दिसंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन अब तक बमुश्किल 50% काम ही पूरा हो पाया है.

SIR की ज़मीनी हकीकत (ETV Bharat)

एसआईआर अभियान: अपना फार्म को भरने के लिए पहुंचे स्थानीय निवासी शहाबुद्दीन खान और सत्येंद्र ने एक तकनीकी पेंच की ओर इशारा किया है. सेंटरों पर 2003 की पुरानी लिस्ट तो मौजूद है, लेकिन पिछले चुनाव की ताजा लिस्ट गायब है. शहाबुद्दीन का कहना है कि 2003 की लिस्ट में बुज़ुर्गों के नाम हैं, लेकिन युवा पीढ़ी, जो 2012-14 के बाद जुड़ी उनका रिकॉर्ड ढूंढने में दिक्कत आ रही है. अगर सर्वर डाउन हो जाए, तो लोग बिना काम कराए लौटने को मजबूर हो जाते हैं.

स्थानीय लोग और बीएलओ परेशान: निठारी में स्थानीय निवासियों के अलावा बडी संख्या में प्रवासी लोग रहते है, यहां दोहरे वोटर कार्ड का मुद्दा भी गरमाया हुआ है. आरोप है कि बिहार और ओडिशा के कई प्रवासी मज़दूरों का वोट उनके गांव में भी है और यहां भी. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नेपाल या बांग्लादेश जैसे अन्य देशों के नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट से सख्ती से हटाए जाएं. हालांकि, शहाबुद्दीन खान यह भी साफ़ किया कि देश के भीतर हर भारतीय नागरिक का स्वागत है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो."

मतदाता सूची पुनरीक्षण की डेट लाइन 4 दिसंबर की है, लेकिन बीएलओ की चुनौतियां कम नहीं हो रहीं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तय समय में शत-प्रतिशत सत्यापन हो पाएगा?" अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस अभियान की तारीख बढ़ाता है या फिर अधूरी लिस्ट के साथ ही प्रक्रिया समाप्त होगी.

