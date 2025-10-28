ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में शुरू हुआ SIR, घर आये BLO को दिखाने होंगे ये डॉक्यूमेंट, जानें पूरी प्रक्रिया

इसके अलावा नए मतदातों का नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है जो 18 साल की उम्र के हो चुके हैं. वोटर लिस्ट में नाम, पते और अन्य त्रुटियों को भी संशोधित करके ठीक किया जाता है. इसमें बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ खुद घर-घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं. पूरे देश में आखिरी बार एसआईआर लगभग 21 साल पहले 2002 से 2004 के दौरान किया गया था. इससे पहले 1951 से 2004 के बीच कुल 8 बार एसआईआर की प्रक्रिया की गई थी.

अब समझ लेते हैं आखिर एसआईआर क्या है. इसका हिंदी में अर्थ विशेष गहन पुनरीक्षण होता है. नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह वो प्रक्रिया है जिसके जरिए गहनता से मतदाताओं की पहचान की जाती है. इसको सीधे-सीधे ऐसे भी समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग की ओर से यह मतदाता सूची में सुधार की एक प्रक्रिया है, जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है. जिन लोगों की मौत हो चुकी है या वो राज्य के बाहर पलायन कर चुके हैं और इसके बाद भी वोटर लिस्ट में नाम रहता है तो ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस करके ये कहा कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है. अब इसको देश के और 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया जाएगा. जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर होना है उसमें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, गोवा, लक्ष्यद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी शामिल है. चुनाव आयोग की घोषणा के बाद आज यानी 28 अक्टूबर से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और 7 फरवरी, 2026 को फाइनल लिस्ट आनी है.

भोपाल: बिहार में काफी उठापटक, कानूनी दांव पेंच और भारी विरोध के बाद स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) का काम पूरा कर लिया गया. अब चुनाव आयोग ने देश के अन्य 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी एसआईआर कराने की घोषणा कर दी है. इसके बाद से एसआईआर में शामिल इन 12 राज्यों की मतदाता सूची को सोमवार की रात 12 बजे से फ्रीज कर दिया गया. बिहार में एसआईआर के दौरान काफी विवाद हुआ था. ऐसे में समझते हैं कि ये एसआईआर क्या है और क्यों जरूरी है. ये भी जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी.

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, बीएलओ घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म (गणना प्रपत्र) बाटेंगे और मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे. इस दौरान बीएलओ को 2002-2004 के दौरान बनी मतदाता सूची के मतदाता की मिलान करेंगे. इस सूची में जिसका नाम होगा उसको अलग से कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पडे़गी.

अगर उनके माता-पिता का नाम भी उस सूची में होगा तो भी कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पडे़गी. आयोग के निर्देशानुसार अगर कोई व्यक्ति एक बार में नहीं मिल रहा है तो बीएलओ को कम से कम 3 बार उसके घर जाना है. 2002 से 2004 तक की एसआईआर की मतदाता सूची http://voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है और वे स्वयं मिलान कर सकते हैं.

अगर आप किन्हीं कारणों की वजह से घर पर नहीं हैं तो आप बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं और अपना फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं. चुनाव आयोग ने तीन फॉर्म जारी किए हैं. फॉर्म 6 में नए मतदाता खुद का नाम जोड़ सकते हैं, फॉर्म 7 के तहत वे मतदाता अपना नाम हटवाने के लिए भर सकते हैं जिनका नाम पहले से ही मतदाता सूची में है. फॉर्म 8 की मदद से मतदाता अपने मतदान कार्ड में कुछ बदलाव करने या कोई गलती है तो उसे सुधारने के लिए भर सकते हैं.

वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल पांच करोड़ 77 लाख 94 हजार 963 मतदाता हैं. एसआईआर के लिए मध्य प्रदेश में सभी 65 हजार 14 मौजूदा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की ट्रेनिंग दी जा चुकी है.

एसआईआर प्रक्रिया की पूरी टाइमलाइन (ETV Bharat Gfx)

एसआईआर प्रक्रिया की पूरी टाइमलाइन

एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्तूबर से शुरू होगी मुद्रण और प्रशिक्षण चरण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगा. फिर अधिकारियों को 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए घर-घर भेजा जाएगा. ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित की जाएगी. इसके बाद 8 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्ति का समय होगा. सुनवाई और सत्यापन के लिए नोटिस की अवधि 9 दिसंबर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक चलेगी. मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को जारी की जाएगी.

एसआईआर के लिए ये दस्तावेज जरूरी

केंद्र या राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनर्स को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश. सरकारी या स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघरों, एलआईसी या पीएसयू द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र. जन्म प्रमाणपत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो. पासपोर्ट मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो. स्थायी निवास प्रमाणपत्र जो राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो. वन अधिकार प्रमाणपत्र जाति प्रमाणपत्र (OBC/SC/ST) जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से संबंधित प्रमाणपत्र (जहां यह लागू है) फैमिली रजिस्टर, जो राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया हो. भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र, जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो. आधार कार्ड से जुड़ी आयोग की दिशा-निर्देश पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 के अनुसार लागू होंगे.

घर घर पहुंचेंगे बीएलओ, भरना होगा फार्म

छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने बताया कि "भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में भी एसआईआर का काम शुरू होना है. इसके लिए 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एक महीने तक बूथ लेवल ऑफिसर मतदाता के घर-घर पहुंचेंगे. वहां पर दो फॉर्म मतदाताओं को दिया जाएगा. मतदाता को उसे भरकर वापस करना होगा. अगर पहली बार में मतदाता घर पर नहीं मिलता है तो बीएलओ तीन बार मतदाता के घर जाकर विजिट करेंगे. जरूरत पड़ी तो वे उन्हें फोन करके भी जानकारी इकट्ठा करेंगे."

2003 के बाद के मतदाताओं को दिखाने होंगे दस्तावेज

एसआईआर के मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर डॉ. पीएन सनेसर ने बताया कि "पिछली बार जब 2003 में एसआईआर हुआ था उसमें जिसका नाम है उसे कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जिन मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं. उन्हें 12 दस्तावेजों में से में खुद का एक दस्तावेज और माता-पिता का एक-एक दस्तावेज देना अनिवार्य होगा, ताकि कंफर्म हो सके कि वह वास्तविक मतदाता है."