राजस्थान में एसआईआर: आज रात मतदाता सूची फ्रीज, 7 फरवरी तक चलेगा अभियान
राजस्थान में आज रात 12 बजे से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) लागू हो जाएगा.
Published : October 27, 2025 at 8:14 PM IST
जयपुर: बिहार के बाद अब आज रात 12 बजे से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) राजस्थान में लागू हो जाएगा. दूसरे चरण में यह अभियान राजस्थान सहित 12 राज्यों में शुरू होगा. आज रात 12 बजे प्रदेश की मतदाता सूची फ्रीज हो जाएगी.
अभियान 7 फरवरी 2026 तक चलेगा: इस मामले को लेकर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन का कहना है कि एसआईआर के लिए राजस्थान पूरी तरह तैयार है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी. 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण प्रपत्रों के मुद्रण का काम होगा. 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर सर्वेक्षण प्रपत्रों के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा. 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा. 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी. 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस चरण रहेगा, जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा. 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.
महाजन का कहना है कि प्रदेश में 2025 की वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता हैं, जिनकी इस कार्यक्रम के तहत जांच 52,469 बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा की जानी है. इनमें से 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या लगभग 2.61 करोड़ है, जिसमें से 77 प्रतिशत की मैपिंग की जा चुकी है. वहीं, 2.88 करोड़ मतदाता 40 वर्ष से कम आयु के हैं, इनकी मैपिंग का काम चल रहा है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी संभागीय आयुक्तों, जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं.
राजनीतिक दलों एवं मीडिया की सहभागिता: महाजन ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से एसआईआर से संबंधित सभी बिंदुओं से अवगत कराया जाएगा. बीएलए और बीएलए-2 की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी.