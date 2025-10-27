ETV Bharat / state

राजस्थान में एसआईआर: आज रात मतदाता सूची फ्रीज, 7 फरवरी तक चलेगा अभियान

भारत निर्वाचन आयोग ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: बिहार के बाद अब आज रात 12 बजे से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) राजस्थान में लागू हो जाएगा. दूसरे चरण में यह अभियान राजस्थान सहित 12 राज्यों में शुरू होगा. आज रात 12 बजे प्रदेश की मतदाता सूची फ्रीज हो जाएगी. अभियान 7 फरवरी 2026 तक चलेगा: इस मामले को लेकर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन का कहना है कि एसआईआर के लिए राजस्थान पूरी तरह तैयार है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी. 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण प्रपत्रों के मुद्रण का काम होगा. 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर सर्वेक्षण प्रपत्रों के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा. 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा. 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी. 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस चरण रहेगा, जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा. 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इसे भी पढ़ें- UP-MP, राजस्थान समेत 12 राज्यों में होगा वोटर लिस्ट का SIR, 4 नवंबर से भरे जाएंगे गणना फॉर्म