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गढ़वा की घटना के बाद धनबाद प्रशासन अलर्ट, जिले के सभी आवासीय स्कूलों का विशेष निरीक्षण

धनबाद जिला के सभी आवासीय स्कूलों का विशेष निरीक्षण किया जा रहा है.

Special inspection of all residential schools in Dhanbad
आवासीय स्कूलों का विशेष निरीक्षण (धनबाद) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 29, 2026 at 8:21 PM IST

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धनबादः गढ़वा जिला के खरौंधी प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में दूषित भोजन और पेयजल से छात्राओं के बीमार होने की घटना के बाद धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है.

राज्य सरकार के निर्देश पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने जिला के सभी आवासीय विद्यालयों में विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया. इसके तहत सोमवार को विभिन्न कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों का व्यापक निरीक्षण किया गया.

निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर, छात्रावास, कक्षाओं, रसोईघर, भंडार कक्ष और भोजन व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया गया. अधिकारियों ने साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता तथा रसोइयों की व्यक्तिगत स्वच्छता की जांच करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. भोजन तैयार करने से लेकर छात्राओं को परोसने तक स्वच्छता के सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया. साथ ही पैक्ड खाद्य सामग्री की पैकिंग, गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट की विशेष रूप से जांच करने का निर्देश दिया गया.

Special inspection of all residential schools in Dhanbad
आवासीय स्कूलों का विशेष निरीक्षण (ETV Bharat)

धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि आवासीय विद्यालयों में रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. गढ़वा की घटना से सबक लेते हुए धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. यदि किसी भी विद्यालय में भोजन या पेयजल की गुणवत्ता में लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष नजर

उपायुक्त ने सभी विद्यालयों में चापाकल, जलमीनार एवं आरओ सिस्टम की तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए. पेयजल स्रोतों की नियमित ब्लीचिंग, पानी के नमूनों की प्रयोगशाला जांच तथा जल गुणवत्ता की सतत निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया. जिससे दूषित पानी की किसी भी आशंका को पूरी तरह समाप्त किया जा सके.

Special inspection of all residential schools in Dhanbad
रसोई का निरीक्षण करते पदाधिकारी (ETV Bharat)

खाद्य सामग्री का किया गया भौतिक सत्यापन

निरीक्षण टीमों ने स्टोर रूम में रखे चावल, दाल, तेल, मसाले और अन्य खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता तथा उनकी एक्सपायरी डेट की जांच की. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि कहीं भी खराब, सड़ी-गली अथवा निम्न गुणवत्ता की खाद्य सामग्री पाई गई तो संबंधित आपूर्तिकर्ता एवं विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रसोईघर में स्वच्छता के मानकों का पालन अनिवार्य

रसोईघर की साफ-सफाई, ड्रेनेज व्यवस्था, बर्तनों की स्वच्छता तथा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया का भी निरीक्षण किया गया. रसोइयों को साफ वस्त्र पहनने, हेडकैप का उपयोग करने तथा भोजन को पूरी तरह ढककर रखने के निर्देश दिए गए.

Special inspection of all residential schools in Dhanbad
स्कूल के खाद्य सामग्री की जांच करते पदाधिकारी (ETV Bharat)

ताजा और पौष्टिक भोजन पर जोर

सभी वार्डन को निर्देशित किया गया कि छात्राओं को निर्धारित मेन्यू के अनुसार ताजा, गर्म एवं पौष्टिक भोजन ही उपलब्ध कराया जाए. किसी भी परिस्थिति में बासी भोजन परोसने की अनुमति नहीं होगी.

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DHANBAD DC ADITYA RANJAN
कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय
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