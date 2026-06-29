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गढ़वा की घटना के बाद धनबाद प्रशासन अलर्ट, जिले के सभी आवासीय स्कूलों का विशेष निरीक्षण

धनबादः गढ़वा जिला के खरौंधी प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में दूषित भोजन और पेयजल से छात्राओं के बीमार होने की घटना के बाद धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है.

राज्य सरकार के निर्देश पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने जिला के सभी आवासीय विद्यालयों में विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया. इसके तहत सोमवार को विभिन्न कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों का व्यापक निरीक्षण किया गया.

निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर, छात्रावास, कक्षाओं, रसोईघर, भंडार कक्ष और भोजन व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया गया. अधिकारियों ने साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता तथा रसोइयों की व्यक्तिगत स्वच्छता की जांच करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. भोजन तैयार करने से लेकर छात्राओं को परोसने तक स्वच्छता के सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया. साथ ही पैक्ड खाद्य सामग्री की पैकिंग, गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट की विशेष रूप से जांच करने का निर्देश दिया गया.

आवासीय स्कूलों का विशेष निरीक्षण (ETV Bharat)

धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि आवासीय विद्यालयों में रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. गढ़वा की घटना से सबक लेते हुए धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. यदि किसी भी विद्यालय में भोजन या पेयजल की गुणवत्ता में लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष नजर

उपायुक्त ने सभी विद्यालयों में चापाकल, जलमीनार एवं आरओ सिस्टम की तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए. पेयजल स्रोतों की नियमित ब्लीचिंग, पानी के नमूनों की प्रयोगशाला जांच तथा जल गुणवत्ता की सतत निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया. जिससे दूषित पानी की किसी भी आशंका को पूरी तरह समाप्त किया जा सके.