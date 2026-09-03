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"शिक्षक विशेष UPGB सैलरी पैकेज" लांच, मुफ्त मिलेगा 1.10 करोड़ का दुर्घटना बीमा

लखनऊ : शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (यूपीजीबी) ने प्रदेश के शिक्षकों के लिये बड़ा ऐलान किया है. बैंक ने लखनऊ स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 'शिक्षक विशेष यूपीजीबी सैलरी पैकेज' लांच किया. बैंक प्रबंधन का दावा है कि यह योजना शिक्षकों को बेहतर आर्थिक लाभ और मुकम्मल वित्तीय सुरक्षा देने के मकसद से तैयार किया गया है.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक कौशल किशोर ने कहा कि "शिक्षक "राष्ट्र के निर्माता हैं." उन्होंने कहा कि बैंक की मंशा सिर्फ सैलरी अकाउंट खोलना नहीं, बल्कि शिक्षकों के साथ एक दीर्घकालिक और भरोसेमंद रिश्ता कायम करना है. वहीं, शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुधांशु मोहन ने इस योजना को अन्य बैंकों की तुलना में शिक्षकों के लिए सबसे लाभकारी करार दिया.





कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया. इस अवसर पर उप क्षेत्रीय प्रबंधक अखिलेश उपाध्याय, मुख्य प्रबंधक अभय कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक शशि सिंह, मोहम्मद रऊफ, शिक्षक अजय सिंह और शाखा प्रबंधक निराजन आनंद समेत अन्य लोग उपस्थित रहे. बता दें कि 4,300 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क रखने वाला यूपीजीबी देशभर में 8 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रहा है.





'शिक्षक विशेष यूपीजीबी सैलरी पैकेज' की प्रमुख विशेषताएं : 1.10 करोड़ रुपये तक का दुर्घटना सह विकलांगता बीमा होगा जो पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध होगा.

10 लाख रुपये का निःशुल्क जीवन बीमा : शिक्षकों के परिवार को मिलेगा यह लाइफ कवर.