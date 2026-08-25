JSCA की विशेष महासभा में नियमों में संशोधन को सर्वसम्मति से मंजूरी, 300 से अधिक सदस्य हुए शामिल
रांची में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की विशेष आमसभा की बैठक हुई. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : August 25, 2026 at 5:57 PM IST
रांचीः झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) की विशेष आमसभा (SGM) मंगलवार को धुर्वा स्थित JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई.
इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर 2022 के फैसले के निर्देशों के अनुपालन में जेएससीए के नियम एवं विनियमों में प्रस्तावित संशोधनों को सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी. बैठक में एसोसिएशन के 300 से अधिक सदस्यों ने हिस्सा लिया.
इस बैठक की अध्यक्षता जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने की. इस दौरान उपाध्यक्ष संजय पांडेय, मानद सचिव सौरभ तिवारी, मानद संयुक्त सचिव शहबाज नदीम और कोषाध्यक्ष अमिताभ घोष सहित कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के पदाधिकारी और एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे.
बैठक की शुरुआत मानद सचिव सौरभ तिवारी के स्वागत संबोधन से हुई. इसके बाद अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने नियम एवं विनियमों में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों के प्रावधानों को सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाया. इसके बाद सदस्यों के समक्ष संशोधनों को स्वीकृति के लिए रखा गया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की.
अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि नियमों में किया गया संशोधन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है और यह एसोसिएशन के कामकाज को निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि सदस्यों की व्यापक भागीदारी और सर्वसम्मत समर्थन से यह स्पष्ट है कि एसोसिएशन अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और नियमों के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्ध है.
जेएससीए की ओर से बताया गया कि नियम एवं विनियमों में यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर 2022 को सिविल अपील संख्या 4235/2014 में दिए गए निर्णय के अनुपालन में शामिल किया गया है. बैठक में प्रस्तावित सभी संबंधित प्रावधानों को सदस्यों के समक्ष रखा गया और उनकी मंजूरी के बाद इन्हें नियमों का हिस्सा बनाया गया.
बैठक के दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ आगे की गतिविधियों को संचालित करने पर भी जोर दिया गया. बड़ी संख्या में सदस्यों की मौजूदगी ने बैठक को महत्वपूर्ण बना दिया.
विशेष महासभा की बैठक के अंत में जेएससीए के उपाध्यक्ष संजय पांडेय ने उपस्थित सभी सदस्यों, पदाधिकारियों और आयोजन से जुड़े लोगों के प्रति आभार जताया. उन्होंने बैठक में सक्रिय भागीदारी और प्रस्तावित संशोधनों को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद किया.
इस तरह JSCA की विशेष आमसभा में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नियमों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हुई और सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की.
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