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काशी विश्वनाथ के लिए अक्षय तृतीया से लगेगा विशेष फव्वारा, जानिए खास बातें

ग्रीष्म ऋतु के दौरान विश्वेश्वर को शीतलता देने के लिए की जा रही व्यवस्था, रक्षाबंधन तक चलेगा जलाभिषेक.

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काशी विश्वनाथ के लिए अक्षय तृतीया से लगेगा विशेष फव्वारा. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 8:08 AM IST

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वाराणसी: अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में परंपरा अनुसार ग्रीष्म ऋतु के दौरान श्री विश्वेश्वर के लिए शीतलता प्रदान करने हेतु फव्वारा व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी. यह पावन फव्वारा सेवा का शुभारंभ सायंकालीन सप्तऋषि आरती के साथ किया जाएगा. यह व्यवस्था रक्षाबंधन तक प्रतिदिन निरंतर रूप से बाबा की सेवा में समर्पित रहेगी. मान्यता है कि ग्रीष्म ऋतु में यह फव्वारा श्री विश्वेश्वर को शीतलता प्रदान करने हेतु स्थापित किया जाता है. यह केवल एक धार्मिक व्यवस्था ही नहीं, बल्कि समस्त काशीवासियों एवं श्रद्धालु भक्तों की गहन आस्था एवं भावनाओं का प्रतीक भी है.

अक्षय तृतीया से गर्मी का प्रभाव तेज हो जाता है. ऐसे में काशी में बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जलधारी लगाई जाती है. इस जलधारी के माध्यम से गंगाजल से अटूट जल की धारा से बाबा श्री काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया जाता है. मध्याह्न भोग आरती के बाद से पूरे दिन इस जलधारी से बाबा का अभिषेक किया जाता है. यह पवित्र परंपरा अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर प्रारंभ की जाएगी. इस दौरान अनवरत रूप से बाबा का जल धारा से अभिषेक किया जाएगा. जलधारी का यह आयोजन काशी में भगवान विश्वनाथ के भक्तों की आस्था का प्रतीक है.

सुबह से शाम तक फव्वारे से रोजाना अभिषेक: मंदिर के अर्चक पंडित श्रीकांत कहते हैं कि अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा प्रियो शिवः नमस्कार प्रियो सूर्य ब्राह्मणः मधुर प्रियो.’ भगवान विष्णु को यदि अलंकार प्रिय है, तो देवाधिदेव महादेव को जल की धारा प्रिय है. इसी मान्यता को, इसी परंपरा को दृष्टि में रखकर के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर के और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक, रक्षाबंधन तक जल की धारा से अभिषेक अनवरत होता है. अक्षय तृतीया आगामी 20 अप्रैल 2026 को यह पुण्य पर्व पड़ रहा है. जब भगवान को फव्वारा के माध्यम से प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक नित्य भगवान का अभिषेक जल के फव्वारा के माध्यम से होता रहेगा.

रक्षाबंधन तक चलेगा भगवान का जलाभिषेक: उन्होंने बताया कि, यह वर्षों से सनातन परंपरा यह चली आ रही है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी यह अक्षय तृतीया से भगवान को जल की धारा से अभिषेक प्रारंभ होगा, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, रक्षाबंधन तक चलेगा. भगवान को जलाधिनाथ कहा जाता है. ‘नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपार्श्वहस्ताय झखासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते.’ भगवान को जलाधिनाथ कहा जाता है. ऐसे भगवान विश्वनाथ जो नीलकंठ कहे जाते हैं, गर्मी की अतिशयता के कारण भगवान के ऊपर यह अनवरत अभिषेक जो परंपरा हमारी है, वह चलती है.

जलधारी से बाबा के ऊपर पहुंचता रहेगा गंगाजल: वो बताते हैं, 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर प्रारंभ होकर के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक अनवरत फव्वारा के माध्यम से अभिषेक होता रहेगा. तीव्र गर्मी में बाबा विश्वनाथ को शीतलता प्रदान करने के लिए भक्तों द्वारा ग्रीष्मकाल में रजत जलधारी (फव्‍वारा) का आयोजन किया जाएगा. बता दें कि, जलधारी एक चांदी का एक फव्वारा है, जिसे भक्त गर्मी के मौसम में बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग के ऊपर स्थापित करते हैं. यह जलधारी परिसर में स्थित एक जलटैंक से जुड़ी होती है, जिसमें पाइप के माध्यम से गंगाजल निरंतर पहुंचता रहता है. इसमें गुलाब जल और इत्र का मिश्रण भी किया जाता है.

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