ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में ड्यूटी के लिए आए ASI की हार्टअटैक से मौत, जम्मू-कश्मीर का था जवान

चुनाव ड्यूटी में आए स्पेशल फोर्स में तैनात एएसआई की मौत हो गई. हामिद गांगी जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के रहने वाले थे.

चुनाव ड्यूटी में तैनात स्पेशल फोर्स के एएसआई की मौत
चुनाव ड्यूटी में तैनात स्पेशल फोर्स के एएसआई की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 18, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

समस्तीपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी है. वहीं शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चुनाव कराने को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है. चुनाव की इस गहमागहमी के बीच समस्तीपुर से एक दुखद खबर आयी है. यहां स्पेशल ड्यूटी पर आए के पुलिस जवान की मौत हो गई. मामला समस्तीपुर के खानपुर थानाक्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर अन्नु के मसीना उच्च विद्यालय का है. मृतक एएसआई की पहचान हमीद गांगी (54 वर्ष) के रूप में हुई है.

चुनाव ड्यूटी के लिए आए ASI की हार्टअटैक से मौत : शुक्रवार को स्पेशल ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से हमीद की मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है. बताया जा रहा है कि हामिद को लेकर उनके सहयोगी तुरंत रेलवे अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले थे हमीद गांगी : मृत जवान की पहचान जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के उरी थाना क्षेत्र अंतर्गत, नाबला गांव निवासी अब्दुल हमीद गांगी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को मसीना उच्च विद्यालय के कैंप में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई. जिसके साथी जवानों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

शव को भेजा जाएगा पैतृक गांव : वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ संजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. जिसके बाद मृतक हमीद के शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेजा गया. उन्होंने बताया कि, आरपीएफ के एएसआई की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है. मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी गयी है . मृतक एएसआई के शव को भेजने की तैयारी की जा रही है.

''54 साल के आरपीएफ जवान अब्दुल हमीद गांगी, जम्मू कश्मीर के रहनेवाले थे. चुनाव ड्यूटी पर बिहार के समस्तीपुर में तैनाती की गई थी. रात्रि में उन्हें हार्ट अटैक आया. समस्तीपुर में उन्हें रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद शव को उनके पैतृक गांव नाबला भेजा जाएगा.'' - संजय कुमार, सदर एसडीपीओ 2

ये भी पढ़ें :

पशुपति पारस महागठबंधन से अलग, लोक जनशक्ति पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की सूची

महागठबंधन में दरार! कई सीटों पर दो-दो प्रत्याशी मैदान में, देखें लिस्ट

TAGGED:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
BIHAR NEWS
ASI DEATH IN SAMASTIPUR
ON ELECTION DUTY DEATH OF ASI
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में NDA अगर जीत भी जाए तब भी क्या नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे CM? विस्तार से समझिए

बिहार की राजनीति में आखिर क्यों जरूरत बन गए मुकेश सहनी, क्या है इनकी सबसे बड़ी ताकत

क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बिहार चुनाव लड़ेगी BJP? इन बयानों से समझिये

17% आबादी, टिकट 0.. बिहार चुनाव में BJP ने फिर मुस्लिमों से किया किनारा, जानिए क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.