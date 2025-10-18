ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में ड्यूटी के लिए आए ASI की हार्टअटैक से मौत, जम्मू-कश्मीर का था जवान

समस्तीपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी है. वहीं शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चुनाव कराने को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है. चुनाव की इस गहमागहमी के बीच समस्तीपुर से एक दुखद खबर आयी है. यहां स्पेशल ड्यूटी पर आए के पुलिस जवान की मौत हो गई. मामला समस्तीपुर के खानपुर थानाक्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर अन्नु के मसीना उच्च विद्यालय का है. मृतक एएसआई की पहचान हमीद गांगी (54 वर्ष) के रूप में हुई है.

चुनाव ड्यूटी के लिए आए ASI की हार्टअटैक से मौत : शुक्रवार को स्पेशल ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से हमीद की मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है. बताया जा रहा है कि हामिद को लेकर उनके सहयोगी तुरंत रेलवे अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले थे हमीद गांगी : मृत जवान की पहचान जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के उरी थाना क्षेत्र अंतर्गत, नाबला गांव निवासी अब्दुल हमीद गांगी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को मसीना उच्च विद्यालय के कैंप में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई. जिसके साथी जवानों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.