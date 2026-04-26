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बस्तर में विकास पर खास फोकस, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तय- विष्णुदेव साय

दुर्ग में कर्मा महोत्सव और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम साय ने कई मुद्दों पर बात की.

VISHNUDEO SAI
विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 26, 2026 at 8:03 PM IST

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दुर्ग: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनका फोकस अब सिर्फ बस्तर का विकास करना है. सीएम ने कहा कि बस्तर के कई ऐसे गांव है जहां अब तक सर्वे भी नहीं हुआ था वहां अब सड़कें पहुंच रही है.

"बस्तर समृद्ध और सुंदर क्षेत्र, विकास पर फोकस"

दुर्ग में कर्मा महोत्सव और आदर्श सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल से बड़ा क्षेत्र है. प्राकृतिक रूप से बेहद समृद्ध और सुंदर क्षेत्र है, पर्यटन की अपार संभावनाए है लेकिन पिछले चार दशकों से नक्सल प्रभावित होने के कारण वहां विकास नहीं पहुंच पाया. कई गांव आज भी बिना सर्वे के है. वहां एकछत्र रूप से नक्सलवाद हावी था.

विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जवानों के सहयोग से केंद्रीय गृहमंत्री का संकल्प पूरा हुआ. क्षेत्र की जनता के समर्थन से छत्तीसगढ़ 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद से मुक्त हुआ. सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ बस्तर में विकास के लिए नियद नेल्लानार योजना भी शुरू की गई. बस्तर में सुरक्षा कैंप खुलते गए, जिससे गांव नक्सलमुक्त होते गए. बस्तर के गांव में 17 योजनाओं और 43 व्यक्ति मूलक कामों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया. 500 से ज्यादा गांव आबाद हो चुके हैं.

जहां कोई जाता नहीं था वहां सड़के बन रही है. बिजली पहुंच रही है. स्कूल अस्पताल खुल रहे हैं. विकास के काम हो रहे हैं- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

बस्तर में शिक्षा को लेकर सीएम साय ने कहा कि इस साल के बजट में जगरगुंडा और अबूझमाड़ में एजुकेशन सिटी स्थापित करने की व्यवस्था की गई है, ताकि क्षेत्र के बच्चों को अच्छी क्वॉलिटी की पढ़ाई और अच्छी सुविधा मिले.

"पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर, भाजपा की बनेगी सरकार"

पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सीएम साय ने कहा कि वे खुद वहां चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे और चार विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां कीं. उन्होंने कहा कि पहले लालू राज की बातें सुनी थीं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में स्थिति ऐसी है कि लालू राज भी ममता राज से पीछे नजर आया. सीएम ने दावा किया कि राज्य में भारी जनआक्रोश है, जिसका संकेत 92 प्रतिशत मतदान से मिलता है और वहां परिवर्तन की लहर चल रही है, जिससे भाजपा की सरकार बनना तय है.

"क्राइम पर तुरंत हो रही FIR"

अपराध के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज की जा रही है और सख्त कार्रवाई हो रही है. दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. साय ने कहा कि पिछली सरकार में एफआईआर तक नहीं होती थी.

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