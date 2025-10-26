ETV Bharat / state

वाराणसी के रेलवे स्टेशनों पर छठ पूजा के यात्रियों के लिए खास इंतजाम, 25 स्पेशल ट्रेनों का संचालन

वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है.

रेलवे स्टेशन
रेलवे स्टेशन (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 1:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: लोक आस्था का महापर्व कार्तिक छठ पूजा 2025 अक्तूबर का आज दूसरा दिन है. नहाए-खाए के साथ शुरू हुई छठ पूजा के दूसरे दिन यानी आज खरना है. यह 4 दिवसीय पर्व 28 अक्तूबर (मंगलवार) को ऊषा अर्घ्य के साथ संपन्न होगा. ऐसे में रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है. वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर एक से डेढ़ लाख यात्रियों का आवागमन हो रहा है. यात्रियों की सुविधा के लिए यहां जहां ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, तो वहीं उनके ठहरने रुकने के लिए रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है. यात्रियों को अनाउंस सिस्टम के साथ एमयूटीएस की भी सुविधा दी जा रही है. जिससे वह सहायता के साथ अपने गंतव्य तक पहुंच सके.

25 स्पेशल ट्रेनों का संचालन: बता दें कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर सामान्य दिनों में 80000 से 1 लाख हर त्योहार के समय सवा लाख से डेढ़ लाख यात्रियों का आवागमन होता है. ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व के मध्य नजर तमाम सुविधाओं को रखा गया है. जिसमें रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. 25 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिनकी सुविधा कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को दी जा रही है. इसके साथ ही क्यूआरटी टीम एक्टिव की गई है, 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए रेलवे स्टेशन की मॉनिटर की जा रही है.

छठ पूजा पर यात्रियों को दी जा रही स्पेशल सुविधा (Video Credit: ETV Bharat)
24 घंटे मिलेगी सुविधा: वाराणसीकैंट रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया , छठ पर्व के तहत रेलवे स्टेशन पर निगरानी के लिए 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए 'मिनी कंट्रोल रूम' बनाया गया है. स्टेशन पर 24 घंटे शिफ्ट वार रेलवे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. अलग-अलग शिफ्टों में स्टेशन पर 'मे आई हेल्प यू' सहायता बूथ चौबीसों घंटे संचालित हैं. जहां अनुभवी कर्मचारी यात्रियों की सहायता और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहे हैं. टिकट काउंटरों में बढ़ोतरी और बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर और एटीवीएम एवं एमयुटीएस के लिए अधिक संख्या में फैसिलिटेटर नियुक्त किए हैं, ताकि यात्रियों को टिकट बुकिंग में कोई कठिनाई न हो.

उन्होंने ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए त्वरित भुगतान हेतु जनरल टिकट काउंटर सहित रिजर्वेशन काउंटर पर क्यूआर कोड उपलब्ध कराया गया है.स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चौबीसों घंटे निगरानी हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित है.


5000 फीट में तैयार है होल्डिंग एरिया: उन्होंने बताया कि छठ पर्व पर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर 5000 स्वायर फीट में अस्थाई यात्री आश्रय स्थल बनाया गया है, जिनमें यात्रियों हेतु सभी सुविधाएं यथा विद्युत प्रकाश, शुद्ध पेय जल,मोबइल यूटीएस टिकटिंग,प्राथिमक चिकित्सा एवं गाड़ियों की जानकारी तथा आवश्यक सूचनाओं की जानकरी के लिए जन संबोधन स्पीकर एवं वीडियो पैनलों का प्रबंध किया गया है. सर्कुलेटिंग एरिया को वाहन फ्री रखने के लिए भी व्यवस्था की गई है, जिससे त्यौहारों के समय यात्रियों का आवागमन आसान हो सके.


रेलवे स्टेशन पर गूंज रहे छठ गीत: उन्होंने बताया कि इसी क्रम में भारतीय रेलवे की पहल पर वाराणसी मंडल के स्टेशनों पर भी स्टेशन जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से छठ के गीतों के साथ यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है. यह कोशिश अपने आप में विशिष्ट है और दूर दराज से आने वाले यात्रियों को बिहार की सोंधी संस्कृति से जोड़ रही है. रेलवे इस प्रयोग से छठ पूजा के लिए जा रहे यात्री उत्साह से भर जा रहे हैं.दूर दराज से ट्रेन पकड़कर आ रहे यात्रियों की ट्रेन जब उनके गृह रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तो यात्रियों को छठ के गीत सुनाई पड़ने लगे है.

