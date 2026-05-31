ETV Bharat / state

पानीपत के अंसल में विशेष बिजली कंप्लेंट सेंटर, मंत्री बोले फौरन होगा शिकायतों का होगा समाधान

अंसलवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है. अब बिजली की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष बिजली कंप्लेंट सेंटर खोला गया है.

ELECTRICITY COMPLAINT CENTER
बिजली कंप्लेंट सेंटर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 31, 2026 at 5:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पानीपत: लंबे समय से बिजली संबंधी समस्याओं से जूझ रहे अंसल क्षेत्र के निवासियों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है. क्षेत्र में बिजली शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक विशेष बिजली कंप्लेंट सेंटर की शुरुआत की गई है. इसका उद्घाटन हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि "अंसल जैसे बड़े क्षेत्र में हजारों परिवार निवास करते हैं और बिजली संबंधी शिकायतों के लिए लोगों को इधर-उधर भटकना पड़ता था. अब शिकायत केंद्र खुलने से लोगों की समस्याओं का व्यवस्थित तरीके से समाधान हो सकेगा."

सामूहिक प्रयास से खुला शिकायत केंद्र: महिपाल ढांडा ने कहा कि "अंसल के लोगों ने अपनी सूझबूझ और सामूहिक प्रयास से यह सराहनीय पहल की है. शिकायत केंद्र में एक रजिस्टर रखा गया, जिसमें निवासी अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे. संबंधित अधिकारी मौजूद होने पर तत्काल सुनवाई होगी और अनुपस्थित होने की स्थिति में दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. करीब साढ़े तीन सौ एकड़ में फैली इस कॉलोनी में लगभग तीन हजार परिवार रहते हैं. ऐसे बड़े क्षेत्र में शिकायत निवारण के लिए एक स्थायी व्यवस्था की आवश्यकता थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है."

विशेष बिजली कंप्लेंट सेंटर का उद्घाटन (ETV Bharat)

पानी की समस्या पर भी जल्द होगी कार्रवाई: कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने अंसल में व्याप्त पेयजल संकट का मुद्दा भी उठाया. इस पर महिपाल ढांडा ने कहा कि "उन्हें मौके पर ही इस समस्या की जानकारी मिली है. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संबंध में जिला उपायुक्त (डीसी) से बातचीत कर जल्द समाधान का प्रयास किया जाएगा."

'अंसल प्रबंधन से जुड़े कई लोग क्षेत्र से नदारद हैं': उन्होंने कहा कि "अंसल प्रबंधन से जुड़े कई लोग क्षेत्र से नदारद हैं और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं. पहले बिजली समस्या के समाधान के लिए भी करीब चार महीने तक लगातार प्रयास करने पड़े थे. स्थानीय पार्षद अनीता इस मामले को लगातार उठा रही हैं और जल्द ही पानी की समस्या का भी समाधान कराया जाएगा."

पानी की समस्या के समाधान का आश्वासन: ढांडा ने कहा कि "जहां भी उनकी जरूरत होगी, वे अंसल के निवासियों के साथ खड़े रहेंगे और क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव सहयोग करेंगे. अंसल में बिजली कंप्लेंट सेंटर की शुरुआत स्थानीय निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है. इससे शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी." वहीं मंत्री महिपाल ढांडा द्वारा पानी की समस्या के समाधान का आश्वासन क्षेत्रवासियों की उम्मीदों को भी मजबूती देता है."

ये भी पढ़ें- चरखी दादरी में DC-SP ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, जनता दरबार के दौरान लगे बिजली के कट

TAGGED:

बिजली कंप्लेंट सेंटर
COMPLAINT CENTER IN ANSAL
कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा
CABINET MINISTER MAHIPAL DHANDA
ELECTRICITY COMPLAINT CENTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.