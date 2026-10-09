नए मतदाताओं के साथ छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए स्पेशल ड्राइव, छत्तीसगढ़ में 1 महीने तक अभियान
ECI के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में स्पेशल ड्राइव, 1 महीने तक नए नाम जोड़ने के लिए लगी BLO की ड्यूटी, संवाददाता रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 1:13 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 1:32 PM IST
रायपुर: SIR और मतदाता सूची को लेकर चल रहे विवाद के बीच मतदाताओं के नाम जोड़ने को लेकर छत्तीसगढ़ में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. शुक्रवार को रायपुर निर्वाचन कार्यालय में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने प्रेसवार्ता की. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य में कई कारणों से पंजीकरण से छूटे हुए मतदाताओं के सत्यापन और पहली बार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है. यह अभियान 8 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है.
BLO करेगा पंजीयन
इस अभियान को स्पेशल ड्राइव का नाम दिया गया है. इसके तहत मतदाता पंजीकरण का काम BLO के द्वारा किया जाएगा. इस दौरान स्कूल-कॉलेज और मतदाताओं के घर जाने के साथ ही संबंधित बूथ में कैंप लगाकर फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को BLO पूरी करेंगे.
छत्तीसगढ़ में जोड़े गए 2 लाख से अधिक नाम
जब से SIR की प्रक्रिया नए मतदाता को जोड़े जाने की हुई है तब से लेकर अब तक प्रदेश में 2 लाख 34 हजार 993 नए मतदाता जोड़े गए हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने बताया कि हमारे राज्य में साल 2025 से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है जो 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि की स्थिति में फाइनल प्रकाशन किया गया. इसके बाद भी नाम जोड़ने की प्रक्रिया सुधार करवाने की प्रक्रिया एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है.
इसी प्रक्रिया के तहत हमने ECI के निर्देश पर 1 महीने का स्पेशल ड्राइव स्टार्ट किया है जो की 8 अक्टूबर से शुरू हो चुका है. SIR के दौरान यदि कोई मतदाता घर से बाहर थे. किसी कारण से बाहर गए हुए थे या फिर आप 17 साल की उम्र के हो गए हैं. यानी कि अगले 1 साल में वे 18 साल की उम्र पूर्ण कर लेंगे. ऐसे लोग भी वैध मतदाता बन जाएंगे.- यशवंत कुमार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
स्पेशल ड्राइव में क्या क्या होगा?
1 महीने के इस स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत सप्ताह में 3 दिन BLO घर-घर जाएंगे. 2 दिन इस बूथ के अंतर्गत कैंप लगाएंगे. जहां पर सभी लोग फार्म 6 जमा कर सकते हैं. सुधार करवाने के लिए भी अपना फार्म जमा कर सकते हैं. सप्ताह में दो दिनों के लिए ELC इलेक्टरल लिटरेसी क्लब यानी स्कूल कॉलेज जैसे जगह पर BLO जाएंगे.
ऐसी जगह पर भी जो छात्र 17 साल की उम्र पूर्ण कर चुके हैं. प्रोस्पेक्टिव मतदाता यानी जो भविष्य के मतदाता हैं. उनका भी फॉर्म 6 एकत्र करेंगे. उन सभी फॉर्म को एकत्र करके डिजिटाइज किया जाएगा. इसके बाद इसमें ERO डिसीजन लेकर के फॉर्म 6 में नाम जोड़ना या फिर जो भी प्रक्रिया होगी वह करेंगे.