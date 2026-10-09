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नए मतदाताओं के साथ छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए स्पेशल ड्राइव, छत्तीसगढ़ में 1 महीने तक अभियान

नए मतदाताओं के साथ छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए स्पेशल ड्राइव ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: SIR और मतदाता सूची को लेकर चल रहे विवाद के बीच मतदाताओं के नाम जोड़ने को लेकर छत्तीसगढ़ में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. शुक्रवार को रायपुर निर्वाचन कार्यालय में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने प्रेसवार्ता की. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य में कई कारणों से पंजीकरण से छूटे हुए मतदाताओं के सत्यापन और पहली बार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है. यह अभियान 8 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है.

छूटे हुए मतदाताओं के सत्यापन और पहली बार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH) BLO करेगा पंजीयन इस अभियान को स्पेशल ड्राइव का नाम दिया गया है. इसके तहत मतदाता पंजीकरण का काम BLO के द्वारा किया जाएगा. इस दौरान स्कूल-कॉलेज और मतदाताओं के घर जाने के साथ ही संबंधित बूथ में कैंप लगाकर फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को BLO पूरी करेंगे.