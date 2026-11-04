आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान; 20-20 गांवों के समूह तैयार, जानिए कैसे बनेगा कार्ड?
सीएमओ डॉ. अंशुमान सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 2,16,814 परिवार आयुष्मान योजना के दायरे में हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 6:36 PM IST
अमेठी : आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है. योजना का लाभ जिले के सभी पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए अमेठी में एक नवंबर से 31 दिसंबर तक विशेष आयुष्मान कार्ड निर्माण अभियान चलाया जा रहा है.
जिले में अभी भी 13,637 परिवार योजना से छूटे हुए हैं. अभियान के तहत इन परिवारों की पहचान कर पात्रता के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे. इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों समेत विभिन्न पात्रता श्रेणियों के लोगों को शामिल किया गया है.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमेठी डॉ. अंशुमान सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 2,16,814 परिवार आयुष्मान योजना के दायरे में हैं. इनमें से 2,03,177 परिवारों को अब तक योजना से आच्छादित किया जा चुका है. जबकि 13,637 परिवार अभी भी छूटे हुए हैं. विशेष अभियान के दौरान इन सभी परिवारों तक पहुंचकर पात्रता के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे.
उन्होंने बताया कि अभियान को प्रभावी बनाने के लिए अधिक संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने वाले गांवों को प्राथमिकता देते हुए 20-20 गांवों के समूह तैयार किए गए हैं. पहले चरण में चयनित गांवों के पात्र लाभार्थियों के कार्ड बनाने का काम पूरा किया जाएगा. इसके बाद अगले 20 गांवों को लेकर अभियान आगे बढ़ाया जाएगा.
उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला पंचायत राज अधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
उन्होंने बताया कि ग्राम स्तर पर ग्राम समिति अभियान का संचालन करेगी. इसमें ग्राम प्रधान, कोटेदार, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम को शामिल किया गया है. समिति के सदस्य पात्र परिवारों की पहचान करने और उनके आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहयोग करेंगे.
कौन-कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड? : सीएमओ के अनुसार, अभियान में जीरो पॉवर्टी योजना के पात्र परिवार, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, छह या उससे अधिक सदस्यों वाले पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों से जुड़े पात्र श्रमिक शामिल हैं. पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों का नाम संबंधित पोर्टल पर दर्ज होना आवश्यक है. इसके अलावा सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर चिह्नित पात्र परिवारों को भी योजना से जोड़ा जाएगा.
किसे कितना मिलेगा इलाज का लाभ? : आयुष्मान भारत योजना के तहत सामान्य पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है. यह परिवार आधारित कवर है. जिसका उपयोग परिवार के एक या एक से अधिक सदस्य सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए कर सकते हैं. वहीं, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी आय की परवाह किए बिना योजना में शामिल किया गया है. पहले से आयुष्मान योजना में शामिल परिवारों के 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अपने लिए पांच लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलता है. अन्य पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रुपये तक का परिवार आधारित कवर दिया जाता है.
कैसे बनेगा आयुष्मान कार्ड? : पात्र लाभार्थी विशेष अभियान के दौरान ग्राम स्तर पर ग्राम समिति के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या आयुष्मान योजना से संबद्ध अस्पताल में भी पात्रता की जांच और कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य है.
वह आधिकारिक पोर्टल beneficiary.nha.gov.in और आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण करा सकते हैं. अन्य श्रेणियों में लाभार्थी का नाम संबंधित पात्रता सूची या पोर्टल पर सत्यापित किया जाएगा. पात्रता की पुष्टि के बाद ई-केवाईसी और आवश्यक सत्यापन पूरा कर आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है.
जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने सोमवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान को गंभीरता से संचालित करने के निर्देश दिए. उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने और सभी पात्र लाभार्थियों के शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनवाने पर जोर दिया.
साथ ही अभियान की नियमित निगरानी करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि निर्धारित समयावधि में लक्ष्य पूरा किया जा सके. जिलाधिकारी ने पात्र लोगों से अभियान का लाभ उठाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की.
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