ETV Bharat / state

आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान; 20-20 गांवों के समूह तैयार, जानिए कैसे बनेगा कार्ड?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

अमेठी : आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है. योजना का लाभ जिले के सभी पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए अमेठी में एक नवंबर से 31 दिसंबर तक विशेष आयुष्मान कार्ड निर्माण अभियान चलाया जा रहा है.

जिले में अभी भी 13,637 परिवार योजना से छूटे हुए हैं. अभियान के तहत इन परिवारों की पहचान कर पात्रता के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे. इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों समेत विभिन्न पात्रता श्रेणियों के लोगों को शामिल किया गया है.









मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमेठी डॉ. अंशुमान सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 2,16,814 परिवार आयुष्मान योजना के दायरे में हैं. इनमें से 2,03,177 परिवारों को अब तक योजना से आच्छादित किया जा चुका है. जबकि 13,637 परिवार अभी भी छूटे हुए हैं. विशेष अभियान के दौरान इन सभी परिवारों तक पहुंचकर पात्रता के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे. सीएमओ डॉ. अंशुमान सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि अभियान को प्रभावी बनाने के लिए अधिक संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने वाले गांवों को प्राथमिकता देते हुए 20-20 गांवों के समूह तैयार किए गए हैं. पहले चरण में चयनित गांवों के पात्र लाभार्थियों के कार्ड बनाने का काम पूरा किया जाएगा. इसके बाद अगले 20 गांवों को लेकर अभियान आगे बढ़ाया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला पंचायत राज अधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.





उन्होंने बताया कि ग्राम स्तर पर ग्राम समिति अभियान का संचालन करेगी. इसमें ग्राम प्रधान, कोटेदार, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम को शामिल किया गया है. समिति के सदस्य पात्र परिवारों की पहचान करने और उनके आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहयोग करेंगे.



कौन-कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड? : सीएमओ के अनुसार, अभियान में जीरो पॉवर्टी योजना के पात्र परिवार, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, छह या उससे अधिक सदस्यों वाले पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों से जुड़े पात्र श्रमिक शामिल हैं. पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों का नाम संबंधित पोर्टल पर दर्ज होना आवश्यक है. इसके अलावा सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर चिह्नित पात्र परिवारों को भी योजना से जोड़ा जाएगा.



