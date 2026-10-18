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वोटर लिस्ट में छूट गया है नाम तो कैसे जुड़वाएं, गाजियाबाद में 24 अक्टूबर तक विशेष अभियान

गाजियाबाद में मतदाता सूची को लेकर कैंप ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में निर्वाचक नामावली में छूटे हुए पात्र मतदाताओं और प्रथम बार मतदान करने के लिए पात्र युवा नागरिकों के नाम सम्मिलित किए जाने को लेकर 17 से 24 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. विशेष अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने जिले के विभिन्न मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर अभियान के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया.