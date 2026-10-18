वोटर लिस्ट में छूट गया है नाम तो कैसे जुड़वाएं, गाजियाबाद में 24 अक्टूबर तक विशेष अभियान
गाजियाबाद में मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में नाम शामिल कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है.
Published : October 18, 2026 at 6:57 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में निर्वाचक नामावली में छूटे हुए पात्र मतदाताओं और प्रथम बार मतदान करने के लिए पात्र युवा नागरिकों के नाम सम्मिलित किए जाने को लेकर 17 से 24 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. विशेष अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने जिले के विभिन्न मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर अभियान के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने इंदिरापुरम के अहिंसा खंड, शक्ति खंड एवं ज्ञान खंड सहित विभिन्न क्षेत्रों के 603 से 614 तक एवं 619 से 630 तक के बूथों का निरीक्षण किया. इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ, डीडी कृषि, एसडीएम सदर, तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं निर्वाचन कर्मी उपस्थित रहे.
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं निर्वाचन कर्मियों को निर्देशित किया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विशेष अभियान को पूरी गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ संचालित किया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने से वंचित न रहे. इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान की नियमित निगरानी करें तथा बूथ लेवल अधिकारियों की उपस्थिति एवं कार्यों का सत्यापन सुनिश्चित करें.
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उन्होंने निर्देश दिए कि मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने से छूटे हुए नागरिकों, महिला मतदाताओं तथा प्रथम बार मतदान करने के लिए पात्र युवाओं को विशेष रूप से जागरूक किया जाए. संबंधित बूथ लेवल अधिकारी पात्र नागरिकों को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए निर्धारित प्रपत्र भरने में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं. साथ ही, 24 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक पात्र नागरिक इसका लाभ उठा सकें.
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने, संशोधन कराने अथवा अपात्र प्रविष्टियों के अपमार्जन से संबंधित प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए और अभियान के दौरान की गई कार्रवाई की नियमित समीक्षा की जाए. उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी दायित्वों का समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के निर्देश दिए.
प्रशासन का उद्देश्य है कि जनपद के प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो तथा आगामी निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार रहें.
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