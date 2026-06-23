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विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार सख्त, अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जारी रहेगा विशेष अभियान

लखनऊ : प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को सुरक्षित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक वातावरण देने के लिए लगातार कदम उठा रही है. प्रदेश भर में संचालित कोचिंग संस्थानों के नियमों को प्रभावी बनाने और अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ तेजी से विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश है कि वे अपने जनपदों में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का व्यापक सर्वेक्षण कर सूची तैयार करें. जो संस्थान उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

पंजीकृत संस्थानों का भी सुरक्षा मानकों के अनुरूप निरीक्षण कराया जा रहा है. इसमें भवन व्यवस्था, अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच शामिल है. किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है. विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित सर्वोपरि हैं. सभी संबंधित विभागों के समन्वय से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदेश में संचालित प्रत्येक कोचिंग संस्थान निर्धारित मानकों का पालन करें.