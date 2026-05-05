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सज्जनगढ़ में जानवरों के लिए लगे कूलर-पंखे, भालू खा रहे 'फ्रूट आइसक्रीम' और बाघ ले रहे ठंडे पानी से शावर

उपवन संरक्षक यादवेंद्र सिंह चुंडावत के अनुसार, बड़े वन्यजीवों जैसे शेर, बाघ और भालू के लिए विशेष छायादार व्यवस्था की गई है. उनके एंक्लोजर में ग्रीन नेट, पर्दे, कूलर और पंखे लगाए गए हैं, ताकि सीधे सूर्य की किरणें अंदर न पहुंच सकें. साथ ही, हर बाड़े में ठंडे पानी और बर्फ की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की गई है. शाकाहारी वन्यजीवों के लिए भी विशेष आहार योजना लागू की गई है. चीतल, सांभर, काला हिरण और अन्य घास खाने वाले जानवरों को हरी घास के साथ तरबूज, खीरा, ककड़ी और अन्य पानी से भरपूर फल-सब्जियां दी जा रही हैं. इससे उनके शरीर में पानी की मात्रा संतुलित बनी रहती है.

उदयपुर : मरुधरा में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचते ही इसका असर अब वन्यजीवों पर भी साफ दिखाई देने लगा है. भीषण गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों की दिनचर्या, खानपान और रहन-सहन में व्यापक बदलाव किए गए हैं. पार्क प्रशासन ने जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए विशेष कूलिंग मैनेजमेंट प्लान लागू किया है, जिसमें आहार से लेकर आवास तक हर स्तर पर बदलाव किया गया है.

आइसक्रीम का लुफ्त ले रहा भालू : पार्क के वन्यजीव चिकित्सक डॉ. हिमांशु व्यास के अनुसार, गर्मी के मौसम में जानवरों को डिहाइड्रेशन का सबसे ज्यादा खतरा होता है. गर्मी से राहत देने के लिए सबसे अनोखा प्रयोग भालुओं के साथ किया जा रहा है. फॉरेस्ट गार्ड भंवर सिंह बताते हैं कि भालू सुष्मिता को रोजाना करीब 4 किलो खास फ्रूट आइसक्रीम दी जा रही है. यह आइसक्रीम फल, ग्लूकोज और अन्य पोषक तत्वों को मिलाकर तैयार की जाती है, जिससे शरीर में ठंडक बनी रहे और ऊर्जा भी मिलती रहे. इसके अलावा उसे तरबूज, अंगूर और रोटी भी दी जा रही है.

भालू खा रहे फ्रूट आइसक्रीम (ETV Bharat udaipur)

मांसाहारी वन्यजीवों के लिए डाइट में बदलाव किया गया है. टाइगर विद्या को रोजाना करीब 11 किलो मांस दिया जा रहा है, जबकि शेर रुद्रा के लिए लगभग 8 किलो मांस की व्यवस्था की गई है. इन जानवरों को ठंडा पानी, इलेक्ट्रोल और ग्लूकोज भी दिया जा रहा है, ताकि शरीर में पानी और नमक की कमी न हो गर्मी के असर को कम करने के लिए शेर और बाघों को दिन में दो बार ठंडे पानी से नहलाया जा रहा है.

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समय-समय प्रहरी स्वास्थ्य जांच : इसे देखते हुए पानी में ग्लूकोज और इलेक्ट्रोल मिलाकर दिया जा रहा है. साथ ही सभी वन्यजीवों की नियमित स्वास्थ्य जांच और वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी से बचाव हो सके. गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पार्क के समय में भी बदलाव किया गया है. अब पार्क सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहेगा.

गर्मी के कारण जानवरों को फल दिए जा रहे (ETV Bharat udaipur)

एंक्लोजर में लगे कूलर और पंखे : पार्क प्रशासन ने एंक्लोजर में पानी का छिड़काव, कूलर में दिन में 2-3 बार पानी भरने और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं. जानवरों के लिए बने पॉन्ड और जलाशयों में भी नियमित रूप से पानी बदला जा रहा है, ताकि वे जरूरत पड़ने पर खुद को ठंडा रख सकें. करीब 23 प्रजातियों के 180 से अधिक वन्यजीवों वाले इस बायोलॉजिकल पार्क में शेर, बंगाल टाइगर, पैंथर, भालू, भेड़िए, लोमड़ी, मगरमच्छ, घड़ियाल, चीतल, सांभर, चिंकारा और कछुए जैसे कई जीव शामिल हैं. सभी के लिए अलग-अलग जरूरतों के अनुसार इंतजाम किए गए हैं.