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इंडिया गेट के द्वार से दिल्ली की विरासत तक; ट्रेड फेयर में सजा खास दिल्ली पवेलियन, स्टॉल पर दिखी देश की विविधता

ट्रेड फेयर में खरीदारी करते लोग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 में रविवार को लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. छुट्टी का दिन होने के कारण सुबह से ही मेले में पहुंचने वाले दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी और दिन चढ़ने के साथ अलग-अलग हॉल और पवेलियन में रौनक बढ़ती गई. इस दौरान हॉल नंबर-3 की पहली मंजिल पर बना दिल्ली पवेलियन खास आकर्षण का केंद्र रहा. यहां प्रवेश करते ही इंडिया गेट की आकृति में तैयार किया गया भव्य प्रवेश द्वार ने लोगों का ध्यान खींचा.

वहीं, अंदर पहुंचने पर लाल किले की तर्ज पर सजाए गए स्टॉल और अक्षरधाम व कुतुब मीनार की तस्वीरों के जरिए दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिल रही है. खास बात यह है कि इस पवेलियन में सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों के उत्पादों को भी एक मंच पर जगह दी गई है.