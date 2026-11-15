इंडिया गेट के द्वार से दिल्ली की विरासत तक; ट्रेड फेयर में सजा खास दिल्ली पवेलियन, स्टॉल पर दिखी देश की विविधता
दिल्ली पवेलियन को इस बार 996 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार किया गया है. इसमें दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों-सांस्कृतिक पहचान को प्रमुखता दी गई है.
Published : November 15, 2026 at 8:35 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 में रविवार को लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. छुट्टी का दिन होने के कारण सुबह से ही मेले में पहुंचने वाले दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी और दिन चढ़ने के साथ अलग-अलग हॉल और पवेलियन में रौनक बढ़ती गई. इस दौरान हॉल नंबर-3 की पहली मंजिल पर बना दिल्ली पवेलियन खास आकर्षण का केंद्र रहा. यहां प्रवेश करते ही इंडिया गेट की आकृति में तैयार किया गया भव्य प्रवेश द्वार ने लोगों का ध्यान खींचा.
वहीं, अंदर पहुंचने पर लाल किले की तर्ज पर सजाए गए स्टॉल और अक्षरधाम व कुतुब मीनार की तस्वीरों के जरिए दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिल रही है. खास बात यह है कि इस पवेलियन में सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों के उत्पादों को भी एक मंच पर जगह दी गई है.
इंडिया गेट से प्रवेश, अंदर लाल किले की झलक
दिल्ली पवेलियन को इस बार 996 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार किया गया है. यहां कुल 62 स्टॉल लगाए गए हैं. पवेलियन की सजावट में दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों और सांस्कृतिक पहचान को प्रमुखता दी गई है. प्रवेश द्वार को इंडिया गेट की तरह बनाया गया है, जिससे अंदर आने वाले दर्शकों को राजधानी की पहचान का अहसास होता है. इसके बाद अंदर लाल किले की तर्ज पर तैयार किए गए स्टॉल दिखाई देते हैं. साथ ही अक्षरधाम और कुतुब मीनार की तस्वीरें भी पवेलियन की खूबसूरती बढ़ा रही हैं.
दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान के साथ यहां नमो वन, स्वच्छ यमुना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने जैसी पहलों को भी प्रदर्शित किया गया है. इस तरह पवेलियन में एक तरफ दिल्ली के गौरवशाली इतिहास को जगह मिली है, तो दूसरी तरफ विकास और पर्यावरण से जुड़ी पहलों को भी सामने रखा गया है.
62 स्टॉल पर कारोबार और उद्यमिता का संगम
दिल्ली पवेलियन में लगाए गए 62 स्टॉल अलग-अलग श्रेणियों में बांटे गए हैं. इनमें महिला उद्यमियों के लिए 10 स्टॉल आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा सरकारी विभागों और संस्थानों के 14 स्टॉल, 25 निजी प्रदर्शकों के स्टॉल, छह पीएमएफएमई योजना के प्रतिभागियों और सात स्टॉल एक जिला एक उत्पाद और निर्यातकों के लिए रखे गए हैं. इन स्टॉल के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों के उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है. खास तौर पर महिला उद्यमियों और छोटे कारोबारियों के लिए यह मंच अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और नए ग्राहकों से जुड़ने का माध्यम बन रहा है.
कश्मीर से आगरा तक के उत्पादों की मौजूदगी
पवेलियन में कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत अलग-अलग क्षेत्रों से आए दुकानदार अपने उत्पादों के साथ मौजूद हैं. कहीं इत्र और परफ्यूम की खुशबू लोगों को आकर्षित कर रही है तो कहीं हस्तशिल्प, सजावटी सामान और रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं लोगों की पसंद बन रही हैं. अलग-अलग राज्यों के उत्पादों की मौजूदगी के कारण यहां आने वाले दर्शकों को एक ही जगह कई तरह के विकल्प मिल रहे हैं. उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी शहबाज अख्तर ने बताया कि यहां कश्मीर, हिमाचल और उत्तर प्रदेश सहित अलग-अलग क्षेत्रों के लोग आए हुए हैं. दिल्ली के लोगों से मिलने और बातचीत करने का मौका मिल रहा है. उन्होंने कहा कि यहां लोगों का उत्साह और सहयोग देखकर उन्हें काफी खुशी हो रही है.
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एक छत के नीचे खरीदारी और खानपान की सुविधा
नोएडा से पहुंचे विवेक ने मेले के अनुभव को शानदार बताया. उन्होंने कहा कि यहां राज्यों से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक के उत्पाद देखने को मिल रहे हैं. खरीदारी और खानपान के कई विकल्प एक ही छत के नीचे हैं. उन्होंने बताया कि मेले में सामान की कीमतें भी उचित हैं. कई उत्पाद सामान्य बाजार की कीमतों पर मिल रहे हैं, जबकि कुछ चीजें उससे कम कीमत पर भी हैं. दुकानदारों से बातचीत और मोलभाव करने का विकल्प भी है.
देश के कोने-कोने से पहुंच रहे लोग
श्रीनगर से आए सैइद फजल मोसवी ने कहा कि दिल्ली ऐसा शहर है, जहां देश के हर हिस्से से लोग आते हैं. ट्रेड फेयर भी इसी विविधता को सामने लाता है. यहां अलग-अलग क्षेत्रों के लोग और उनके उत्पाद देखने को मिलते हैं. उन्होंने पवेलियन में किए गए इंतजामों और लोगों के सहयोगात्मक व्यवहार की सराहना की.
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