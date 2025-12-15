ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले रिश्तेदार युवक को 20 साल की सजा

जयपुर जिला न्यायालय ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रिश्तेदार युवक को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने 25 साल के इस अभियुक्त पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त रिश्ते में पीड़िता की बुआ की जेठानी का भतीजा लगता है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 15 फरवरी, 2024 को गांधी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त उसे उसकी बुआ के घर मिला था, जहां अभियुक्त ने उसे फोन दिया और वह आपस में बात करने लगे. करीब एक साल पहले अभियुक्त उसे स्कूल से बहला फुसलाकर अपने साथ अपने जीजा के क्वार्टर ले गया और दो-तीन बार दुष्कर्म किया. पढ़ें : नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले युवक को उम्रकैद, शव छिपाने के सहयोगी भाई को भी सजा