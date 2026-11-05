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शराब दुकान संचालक से मासिक बंधी मांगने वाले एसआई को 3 साल की सजा

एसीबी कोर्ट ने सुनाई सजा. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने शराब की दुकान के सुचारू संचालन और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की एवज में मासिक बंधी के तौर पर रिश्वत मांगने वाले दौसा के सलेमपुर थाने में थानाधिकारी के तौर पर कार्यरत एसआई रामकिशोर को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कुछ लोक सेवकों की ओर से पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट आचरण करने से आमजन में अविश्वास पैदा होता है.