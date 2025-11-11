ETV Bharat / state

यूपी SCR में बनेगा विशेष कॉरिडोर; सड़क और जलमार्ग से जुड़ेगा नैमिष धाम-चंद्रिका देवी मंदिर

राज्य राजधानी क्षेत्र में बनेगा कॉरिडोर. ( LDA MEDIA CELL )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) परियोजना के तहत एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. अब नैमिष धाम से चंद्रिका देवी मंदिर तक एक विशेष कॉरिडोर बनाया जाएगा. यह कॉरिडोर दोनों प्रमुख तीर्थ स्थलों को सड़क और जलमार्ग से जोड़ेगा. इससे श्रद्धालुओं को आने-जाने में आसानी होगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. यह जानकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से दी गई है. गौरतलब है कि नैमिष धाम सीतापुर जिले में स्थित है. यह हिंदू धर्म में बहुत पवित्र स्थान माना जाता है. यहां भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है और वेदों की रचना यहीं हुई थी. हर साल लाखों यात्री यहां आते हैं. दूसरी ओर चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ शहर में है. यह मां दुर्गा का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है. नवरात्रि में यहां भारी भीड़ उमड़ती है. दोनों जगहों की दूरी करीब 100 किलोमीटर है. अभी तक नैमिष धाम से चंद्रिका देवी मंदिर तक सड़क से जाना पड़ता है. ट्रैफिक और खराब रास्ते की वजह से मुश्किल होता है. सीतापुर स्थित नैमिष धाम. (LDA MEDIA CELL)