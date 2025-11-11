ETV Bharat / state

यूपी SCR में बनेगा विशेष कॉरिडोर; सड़क और जलमार्ग से जुड़ेगा नैमिष धाम-चंद्रिका देवी मंदिर

लखनऊ और सीतापुर में स्थित दोनों धार्मिक स्थलों के बीच आवागमन होगा आसान, स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

राज्य राजधानी क्षेत्र में बनेगा कॉरिडोर. (LDA MEDIA CELL)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 5:05 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) परियोजना के तहत एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. अब नैमिष धाम से चंद्रिका देवी मंदिर तक एक विशेष कॉरिडोर बनाया जाएगा. यह कॉरिडोर दोनों प्रमुख तीर्थ स्थलों को सड़क और जलमार्ग से जोड़ेगा. इससे श्रद्धालुओं को आने-जाने में आसानी होगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. यह जानकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से दी गई है.

गौरतलब है कि नैमिष धाम सीतापुर जिले में स्थित है. यह हिंदू धर्म में बहुत पवित्र स्थान माना जाता है. यहां भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है और वेदों की रचना यहीं हुई थी. हर साल लाखों यात्री यहां आते हैं. दूसरी ओर चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ शहर में है. यह मां दुर्गा का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है. नवरात्रि में यहां भारी भीड़ उमड़ती है. दोनों जगहों की दूरी करीब 100 किलोमीटर है. अभी तक नैमिष धाम से चंद्रिका देवी मंदिर तक सड़क से जाना पड़ता है. ट्रैफिक और खराब रास्ते की वजह से मुश्किल होता है.

सीतापुर स्थित नैमिष धाम.
सीतापुर स्थित नैमिष धाम. (LDA MEDIA CELL)

इस कॉरिडोर की योजना बनाने के लिए सरकार ने एक कंसल्टेंट नियुक्त किया था. कंसल्टेंट ने विस्तृत प्लान तैयार किया, जिसमें सड़क और जलमार्ग दोनों को शामिल किया गया. सड़क मार्ग को चौड़ा और मजबूत बनाया जाएगा. हाईवे की तरह सुविधाएं होंगी, जैसे टोल फ्री रोड, सर्विस सेंटर और सुरक्षा व्यवस्था. जलमार्ग के लिए गोमती नदी का उपयोग होगा. नदी को साफ किया जाएगा और छोटे-छोटे घाट बनाए जाएंगे. नाव या क्रूज से यात्रा की सुविधा मिलेगी. इससे पर्यावरण अनुकूल यात्रा होगी और नदी का सौंदर्य बढ़ेगा.

LDA MEDIA CELL
चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ . (LDA MEDIA CELL)

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि राज्य राजधानी क्षेत्र को लेकर अलग-अलग प्रस्ताव कंसलटेंट दे रहे हैं. जिसमें यह भी एक बड़ा प्रस्ताव है. अब जल्द ही नैमिष धाम से चंद्रिका देवी मंदिर तक एक कॉरिडोर बनाने का काम शुरू हो जाएगा. यह कॉरिडोर लखनऊ को आसपास के जिलों से जोड़ेगा. इससे न सिर्फ धार्मिक महत्व बढ़ेगा, बल्कि आर्थिक विकास भी होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा. पर्यटक ज्यादा आएंगे तो व्यापार बढ़ेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है. पहले अयोध्या, काशी और प्रयागराज में बड़े प्रोजेक्ट हो चुके हैं. अब नैमिष और चंद्रिका को जोड़कर लखनऊ क्षेत्र को तीर्थ सर्किट बनाया जा रहा है.

