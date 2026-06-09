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कैसी रही डेढ़ महीने की केदारनाथ यात्रा? उपलब्धियां VS विवाद, रुद्रप्रयाग डीएम से जानिये सबकुछ

केदारनाथ यात्रा 2026 के साथ ही दूसरे पहलुओं को लेकर रुद्रप्रयाग डीएम विशाल मिश्रा से खास बातचीत की गई.

RUDRAPRAYAG DM VISHAL MISHRA
रुद्रप्रयाग डीएम विशाल मिश्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 9, 2026 at 2:30 PM IST

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रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा इस वर्ष नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है. यात्रा शुरू होने के कुछ ही सप्ताहों में श्रद्धालुओं की संख्या साढ़े 11 लाख के पार पहुंच चुकी है. बाबा केदार के दर्शन के लिए देश-विदेश से उमड़ रही आस्था की इस अभूतपूर्व भीड़ के बीच रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम बनाने में पूरी क्षमता के साथ जुटा हुआ है. रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने विशेष बातचीत में बताया कि यात्रा संचालन से लेकर आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता व्यवस्था और विकास कार्यों तक हर मोर्चे पर प्रशासन चौबीसों घंटे सक्रिय है.

पुराने पैदल मार्ग पर रोक क्यों? डीएम ने बताया कारण: जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि पुराने केदारनाथ पैदल मार्ग पर वर्तमान में श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रतिबंधित की गई है. उन्होंने कहा इस मार्ग पर अभी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. कई स्थानों पर ट्रैक अत्यधिक संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण बना हुआ है. उन्होंने कहा, यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। जब तक पुराने मार्ग पर सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित नहीं हो जातीं और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं हो जाता, तब तक वहां आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी.

रुद्रप्रयाग डीएम विशाल मिश्रा से खास बातचीत (ETV Bharat)
हेलीपैड पर अतिक्रमण, प्रशासन सख्त: डीएम ने बताया कि नए केदारनाथ पैदल मार्ग पर आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए बनाए गए हेलीपैड्स पर अतिक्रमण की शिकायतें मिली हैं. उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे किसी भी आपदा या आपात स्थिति में राहत कार्यों में बाधा न आए.
Rudraprayag DM interview with ETV Bharat
केदारनाथ धाम (ETV Bharat)


दयारा बुग्याल हादसे से सबक, ट्रेकिंग रूट्स पर बढ़ी निगरानी: उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल क्षेत्र में हुई घटना के बाद रुद्रप्रयाग प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है. जिलाधिकारी ने बताया कि वन प्रभाग केदारनाथ एवं वन प्रभाग रुद्रप्रयाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी ट्रेकिंग रूटों पर जाने वाले ट्रेकर्स का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए. उन्होंने कहा जिले में अनेक ट्रेकिंग रूट हैं जहां लगातार पर्यटकों और ट्रेकर्स की आवाजाही रहती है. ऐसे में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है.

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केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग (ETV Bharat)

मानसून और आपदा सीजन को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन: आगामी मानसून और संभावित आपदा सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. डीएम विशाल मिश्रा ने बताया एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग और अन्य कार्यदायी संस्थाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. संवेदनशील स्थलों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार रखी गई है.

केदारनाथ में बनेगी स्वच्छता की मॉडल व्यवस्था: केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग को स्वच्छ रखने के लिए इस बार प्रशासन ने विशेष रणनीति तैयार की है.
जिलाधिकारी ने बताया सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा. जहां से प्रतिदिन सफाई कार्यों की मॉनिटरिंग होगी. यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की भावना के अनुरूप केदारपुरी को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

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केदारनाथ यात्रा (ETV Bharat)


यात्रियों की शिकायतों पर जीरो टॉलरेंस नीति: डीएम विशाल मिश्रा ने कहा यात्रा के दौरान प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है. यात्रियों की शिकायतों के आधार पर कई घोड़ा-खच्चर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही दर्शन व्यवस्था में भी लगातार सुधार किए जा रहे हैं. उन्होंने दो टूक कहा, यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.


स्वास्थ्य सेवाओं की देशभर में सराहना: जिलाधिकारी ने बताया यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में स्वास्थ्य सेवाओं को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया गया है.
अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती, स्वास्थ्य केंद्रों की सक्रियता और आपात चिकित्सा सुविधाओं के कारण हजारों श्रद्धालुओं को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है. यात्रा के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की देशभर में सराहना हो रही है.

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केदारनाथ यात्रा में सुलभ शौचालय की व्यवस्था (ETV Bharat)

यात्रा के साथ विकास कार्यों पर भी फोकस: डीएम विशाल मिश्रा ने कहा प्रशासन केवल यात्रा संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले में चल रहे विकास कार्यों की भी नियमित समीक्षा की जा रही है. सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. जिससे यात्रा के साथ-साथ स्थानीय जनता को भी विकास का प्रत्यक्ष लाभ मिल सके.

केदारनाथ यात्रा के दौरान कई विवाद भी सामने आये. जिन पर बात करते हुए रुद्रप्रयाग डीएम ने कहा प्रशासन केदारनाथ धाम, पैदलमार्ग या पड़ावों पर होने वाली दिक्कतों से निपटने में लगा है. उन्होंने कहा उनकी कोशिश है कि केदारनाथ यात्रा को सफल और सुव्यवस्थित बनाया जाये. इसी कड़ी में सारे फैसले लिये जा रहे हैं.

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यात्रा तैयारियों का जायजा लेते विशाल मिश्रा (ETV Bharat)

रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम एवं व्यवस्थित यात्रा, स्वच्छ केदारपुरी और प्रभावी आपदा प्रबंधन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं. जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता, जवाबदेही और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है. केदारनाथ यात्रा में लगातार बन रहे नए रिकॉर्ड और प्रशासन की सक्रिय तैयारियां यह संकेत दे रही हैं कि इस बार की यात्रा न केवल श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से ऐतिहासिक होगी, बल्कि सुरक्षा, स्वच्छता और प्रबंधन के नए मानक भी स्थापित करेगी.

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