माउंट एवरेस्ट फतह करने वालीं ITBP जवान तिला सेन से खास बातचीत, एक क्लिक जानें उनकी सक्सेस स्टोरी
उधम सिंह नगर के खटीमा की आईटीबीपी जवान तिला सेन ने माउंट एवरेस्ट फतह किया. संवाददाता दीपक फुलेरा की तिला सेन से खास बातचीत.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 12, 2026 at 11:58 AM IST
खटीमा: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा के छोटे से कस्बे चारुबेटा से निकलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में शुमार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली आईटीबीपी की जवान तिला सेन की हर तरफ चर्चा है. आईटीबीपी की 11 महिला पर्वतारोहियों के साथ माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली तिला के जज्बे हौसले साहस को आज हर कोई सलाम कर रहा है. तिला सेन की उपलब्धि पर उनके घर पहुंचने पर बधाई देने वालों का अब तांता लग रहा है.
भारत तिब्बत बोर्डर पुलिस (आईटीबीपी) में भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा का जिम्मा उठाने वाली खटीमा की बेटी तिला सेन की आज हर तरफ चर्चा है. आईटीबीपी के पर्वतारोहण अभियान का हिस्सा बन माउंट एवरेस्ट को फतह कर खटीमा की बेटी तिला सेन ने उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित किया है.
खटीमा के छोटे से कस्बे चारुबेटा में रहकर सरकारी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वालीं तिला ने नैनीताल से पॉलिटेक्निक कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की. उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की. 2021 में तिला सेन एसएससी जीडी के माध्यम से 36वीं इंडियन तिब्बतन बोर्डर पुलिस लोहाघाट, चंपावत में पोस्टेड हुईं. यहीं से तिला के उन सपनों को उड़ान मिली जिसके बूते आज वह उत्तराखंड के टॉप फाइव माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली महिलाओं में शुमार हो चुकी है.
तिला के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 दिल्ली से माउंट एवरेस्ट फतह करने का सफर नेपाल के कठिन साउथ कोल रूट से शुरू हुआ. आईटीबीपी के पहले सर्व महिला एवरेस्ट अभियान में 17 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोहियों के साथ तिला ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह करने के अभियान की शुरूआत की. साहस हिम्मत, हौसले और जुनून के दम पर उत्तराखंड की बेटी ने आखिरकार कठिन पर्वतारोहण के इस अभियान को सफलतम पूरा कर एवरेस्ट शिखर की ऊंचाइयों को मात देने का काम किया.
21 मई 2026 को सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर उनकी टीम ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया. इस मौके के लिए आईटीबीपी का आभार कि इतने कम समय में उन्हें इस अभियान का हिस्सा बनाकर एवरेस्ट पर्वतारोहण का मौका दिया गया.
-तिला सेन, माउंट एवरेस्ट विनर, आईटीबीपी जवान-
माउंट एवरेस्ट फतेह कर अपने खटीमा स्थित घर चारुबेटा पहुंचने पर तिला का विभिन्न संगठनों द्वारा सम्मान किया जा रहा है. पांच बहनों और दो भाइयों में उनके छोटे भाई योगेंद्र कुमार भी उनके साथ ही आईटीबीपी में उनकी यूनिट में पोस्टेड हैं. जबकि बहनों में चौथे नंबर की तिला की इस उपलब्धि पर परिवार में बेहद खुशी है. पिता मदन लाल अपनी बेटी की उपलब्धि को खटीमा और उत्तराखंड की उपलब्धि मान रहे हैं. साथ ही हर माता पिता से अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं. ताकि बेटियां अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर सके.
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