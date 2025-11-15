ETV Bharat / state

कैसा था ऑपरेशन ऑक्टोपस? झारखंड के 25 साल के सफर में नक्सलियों के खिलाफ थी सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी

पलामू: 4 सितंबर, 2022 को झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान, ऑपरेशन ऑक्टोपस की शुरुआत हुई थी. ऑपरेशन ऑक्टोपस झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ पर चलाया गया. यह ऑपरेशन झारखंड गठन के बाद से सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान था. यह पहला ऐसा अभियान था जिसमें पुलिस और सुरक्षा बलों को कोई हताहत नहीं हुआ और देश में सबसे बड़ी सफलता मिली. ऑपरेशन ऑक्टोपस की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सराहना की थी. नक्सलियों के खिलाफ देश भर में इसी की तर्ज पर अभियान चलाए गए. ऑपरेशन ऑक्टोपस का ही नतीजा था कि हेमंत सोरेन जनवरी 2023 में बूढ़ा पहाड़ पहुंचे थे. हेमंत सोरेन पहले ऐसे सीएम हैं, जो माओवादियों के मांद में घुसे थे.

क्यों महत्वपूर्ण था अभियान ऑक्टोपस?

बूढ़ा पहाड़ झारखंड, बिहार और उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके में माओवादियों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था. उत्तर भारत के माओवादी हथियार और विस्फोटक की ट्रेनिंग लेने के लिए बूढ़ा पहाड़ आते थे. बूढ़ा पहाड़ झारखंड, बिहार और उत्तरी छत्तीसगढ़ को आपस में जोड़ता है. माओवादी इसी इलाके से बिहार से निकलकर झारखंड के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते थे. यही वजह है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस को बेहद अहम माना गया था. ऑपरेशन ऑक्टोपस के कारण तीन राज्यों में माओवादियों का कनेक्शन कट गया, जिससे वे बेहद ही कमजोर हो गए.

पलामू के पूर्व आईजी राज कुमार लकड़ा से बातचीत करते संवाददाता नीरज कुमार (Etv Bharat)

ईटीवी भारत ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में तत्कालीन आईजी और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राजकुमार लकड़ा से बातचीत की. ऑपरेशन ऑक्टोपस का नेतृत्व जोनल आईजी राजकुमार लकड़ा, तत्कालीन लातेहार एसपी अंजनी अंजन, तत्कालीन गढ़वा एसपी अंजनी झा और सीआरपीएफ के टॉप अधिकारियों ने किया था.

डबल बूल के बाद ऑक्टोपस की रखी गई थी नींव

ऑपरेशन ऑक्टोपस से पहले, लातेहार और लोहरदगा की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन डबल बुल चलाया गया था. डबल बुल जनवरी-फरवरी 2022 में शुरू किया गया था. डबल बुल की सफलता के बाद, ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया गया. उस दौरान, लातेहार के तत्कालीन एसपी अंजनी अंजन ने सबसे पहले बूढ़ा पहाड़ की ओर ऑपरेशन ऑक्टोपस का नेतृत्व किया, और इस तरह झारखंड के सबसे बड़े ऑपरेशन की शुरुआत हुई. बूढ़ा पहाड़ की ओर जाने वाले रास्तों को कई चरणों में सैनिटाइज किया गया और धीरे-धीरे जवान आगे बढ़ने लगे.