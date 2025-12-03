ETV Bharat / state

नवनियुक्त प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बिहारीलाल बिश्नोई बोले- कार्यकर्ता और नेतृत्व के बीच सेतु का काम करूंगा

योजनाएं जन-जन तक पहुंचाना प्राथमिकता: ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बिहारीलाल बिश्नोई ने कहा, “मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं आमजन तक पहुंचें. पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ जनता को दिलवाना मेरा लक्ष्य होगा.”

बीकानेर: राजस्थान भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी में बीकानेर जिले के नोखा से पूर्व विधायक बिहारीलाल बिश्नोई को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. इस नियुक्ति के बाद बिश्नोई ने कहा कि पार्टी ने जो नया दायित्व सौंपा है, उसे वे पूरी निष्ठा और लगन से निभाएंगे तथा पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत सेतु बनकर काम करेंगे.

चुनावी हार को बताया प्रारब्ध का खेल: पिछले विधानसभा चुनाव में बीकानेर जिले की 7 में से 6 सीटें भाजपा के खाते में आईं, लेकिन खुद नोखा सीट पर हार का सामना करना पड़ा. इस पर बिश्नोई ने शांत स्वभाव में कहा, “हार-जीत सिक्के के दो पहलू हैं. मैं इनसे कभी भयभीत नहीं होता. यह प्रारब्ध का खेल है, जनता और ईश्वर जो चाहते हैं, वही होता है. हमारा काम है निरंतर जनसेवा और पार्टी के लिए मेहनत करते रहना.”

बीकानेर देहात जिला अध्यक्ष पद की दौड़ में पिछड़ने के बाद अचानक प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने को पार्टी का चौंकाने वाला फैसला बताते हुए बिश्नोई ने कहा, “भाजपा एक जीवंत संगठन है. यहां सतत प्रवाह चलता रहता है. कौन से कार्यकर्ता को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, यह संगठन तय करता है, जो कार्यकर्ता लगातार मेहनत करता रहता है, उस पर सबकी नजर पड़ती है.”

कार्यकर्ताओं के काम में कोई कोताही नहीं: कार्यकर्ताओं में काम नहीं होने की नाराजगी की खबरों पर उन्होंने स्पष्ट किया, “जनहित के सभी काम हो रहे हैं. अगर किसी कार्यकर्ता का कोई व्यक्तिगत काम लंबित है तो उसे भी ऊपर तक पहुंचाकर पूरा करवाएंगे.”

प्रदेश उपाध्यक्ष बनने की सूचना मिलते ही बीकानेर जिले में स्वागत का दौर शुरू हो गया. कितासर गांव की सीमा से लेकर शहर भाजपा कार्यालय तक दर्जनों स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से बिहारीलाल बिश्नोई का जोरदार स्वागत किया. इस दौरान नोखा विधायक ताराचंद सारस्वत, देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे.

