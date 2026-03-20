कैबिनेट मंत्री बनने के बाद प्रदीप बत्रा का पहला इंटरव्यू, गिनाई प्राथमिकताएं, जानिए क्या कहा
नई जिम्मेदारी के लिए प्रदीप बत्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद अदा किया. बत्रा लगातार तीन बार से रुड़की से विधायक हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 20, 2026 at 2:17 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रिमंडल में लंबे समय से खाली पांचों मंत्री के पदों को भर दिया है. सरकार का ये निर्णय आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. धामी मंत्रिमंडल का विस्तार करने के साथ राज्य सरकार ने क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन को भी साधने का प्रयास किया है. इसी क्रम में रुड़की विधानसभा सीट से विधायक प्रदीप बत्रा पर राज्य सरकार ने भरोसा जताया है. लोकभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल ने विधायक प्रदीप बत्रा को मंत्री पद की शपथ दिलाई.
रुड़की विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है. रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा ने स्थानीय राजनीति से शुरुआत की. उन्होनें नगर निकाय से लेकर विधानसभा तक अपनी पहचान बनाई. वे पहले कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल होकर अपनी राजनीतिक स्थिति को और मजबूत किया. क्षेत्रीय मुद्दों जैसे शहरी विकास, जल निकासी और व्यापारिक हितों को लेकर वे लगातार सक्रिय रहे हैं. उनकी जनसंपर्क शैली और क्षेत्र में मजबूत पकड़ उन्हें एक प्रभावी जनप्रतिनिधि बनाती है.
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा वे नई जिम्मेदारी के लिए केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हैं. केंद्रीय नेतृत्व और सीएम धामी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है. ऐसे में वह इस प्यार और आशीर्वाद के ऋण को सेवा करके चुकाएंगे. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनेगी. इस दिशा में काम करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित रहेगी. वे इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे.
धामी कैबिनेट के मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने की उनकी कोशिश रहेगी. प्रदीप बत्रा ने कहा असली योद्धा वही है जो युद्ध से पहले ही युद्ध का अभ्यास करता रहे. इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी हर समय युद्ध का अभ्यास करती रहती है. उन्होंने कहा भाजपा का हमेशा से ही मूल मंत्र रहा है कि चरैवेति-चरैवेति (चलते रहो, चलते रहो), उस पर लगातार काम कर रहे हैं. ऐसे में आगामी साल 2027 के लक्ष्य को पूरा करेंगे. उन्होंने कहा अगली बार भी भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी.
प्रदीप बत्रा का पॉलिटिकल करियर
- प्रदीप बत्रा ने कांग्रेस से की राजनीति की शुरुआत
- साल 2012 में रुड़की से पहला चुनाव लड़ा
- साल 2012 में रुड़की से पहली बार विधायक बने
- साल 2017 में रुड़की से दूसरी बार कांग्रेस से विधायक बने
- साल 2022 में प्रदीप बत्रा बीजेपी में शामिल हुये.
- साल 2022 में ही तीसरी बार विधायक बने
- अब धामी कैबिनेट में मंत्री बनाये गये प्रदीप बत्रा
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