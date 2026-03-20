ETV Bharat / state

कैबिनेट मंत्री बनने के बाद प्रदीप बत्रा का पहला इंटरव्यू, गिनाई प्राथमिकताएं, जानिए क्या कहा

धामी कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ( ETV Bharat )